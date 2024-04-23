طهرنا الأرض من الإرهاب.. أحمد موسى يشيد بمجهودات الرئيس السيسي لحماية سيناء|فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالجهود المبذولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة العمليات الإرهابية في سيناء.

ووجه "موسى " خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي " المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، وتحدث عن التنمية في سيناء والانجازات والتنمية فيها في عصر الرئيس السيسي.

وأضاف أحمد موسى إنه منذ 2011 وسيناء تواجه العمليات الإرهابية، والدولة نجحت في مواجهة الإرهاب وتطهير الأرض من الجماعات الإرهابية، وسيناء شهدت مشروعات ضخمة في عهد الرئيس السيسي، أصبح لها 6 اتفاقات حاليا في عصر الرئيس السيسي، وغيرها من المشروعات القومية والتنموية.