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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"مفيش أهم منها"|أحمد موسى يطالب بحضور 70 ألف مشجع مباراة بوركينا فاسو..فيديو

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، مسئولي اتحاد الكرة المصري، بمخاطبة وزارة الداخلية لحضور 70 ألف مشجع، من أجل تشجيع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام منتخب بوركينا فاسو، وذلك بالتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2026، معلقاً "ليه اتحاد كرة طلب 50 ألف، هو في أهم من المباراة دي، هو وزير الداخلية هيرفض لما تقوله أنا عايز 70 ألف مشجع".

 أهمية دعم اتحاد الكرة لمنتخب مصر في الفترة القادمة


وأضاف "أحمد موسى"،خلال تقدمه برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”،قائلاً: "هذا هو وقت ده وقت الدعم والتشجيع، ويجب طلب 70 ألف مشجع ليحضروا المباراة، متابعا: "وزير الداخلية سوف يقدم الدعم، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لن يتأخر".


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أهمية كبيرة لدعم اتحاد الكرة لمنتخب مصر في الفترة القادمة، خاصة في المباريات الفاصلة المؤهلة لمونديال 2026، لافتاً إلى أن كل الدعم خلف المنتخب الوطني والجهاز الفني من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري.

 


 

 

أحمد موسى وزارة الداخلية المنتخب الوطني منتخب بوركينا فاسو اتحاد الكرة المصري

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