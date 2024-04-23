خطة النواب: لأول مرة الحكومة تدمج 59 هيئة وجهة ضمن موازنة العامة

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لأول مرة الحكومة تدمج 59 هيئة وجهة ضمن الموازنة العامة، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات حيث رفعت توقعات الإيرادات إلي 5.2 تريليون جنيه.

وقال مصطفى سالم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة 491 مليار جنيه، بينما هناك 45 مليار جنيه لـ 5 ملايين مستفيد من برامج تكافر وكرامة في الموازنة الجديدة للدولة.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية بلغ ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٢٩.٧ بموازنة العام الماضي، في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.