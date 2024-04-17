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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل موازنة النواب: 38.2٪ نسبة الضرائب إلى جملة الإيرادات العامة

مصطفي سالم وكيل لجنة
مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة مستعدة للبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عقب قيام وزيري المالية والتخطيط بالقاء البيان المالي وبيان الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وإحالتهم للجنة الخطة والموازنة و كافة اللجان الأخرى المعنية بالمجلس حتى يتم مناقشتها والانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيه للعمل بها بداية من يوليو القادم.

 

وأشار سالم  فى بيان صحفى له إلي أنه لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على تعديلات على قانون المالية العامة الموحد تتقدم الحكومة بموازنة الحكومة العامة، والتي تتضمن أرقام الموازنة العامة للدولة و موازنات عدد ٥٩ هيئة اقتصادية، موضحا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات.

 

وقال سالم إن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات حيث رفعت توقعات الإيرادات إلي ٥.٢ تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى ٢.٢ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون العام المالي الحالي، مؤكدا أن ذلك دون مستهدف تحقيقه دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة حيث يتم وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وميكنة مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية وعدد من الإجراءات التي تساهم في رفع الحصيلة الضريبية.

 

وكشف سالم عن أن نسبة الإيرادات الضريبية إلي جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة  ٧٧% ، بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة ٣٨.٢٪ ،كما بلغت نسبة الإيرادات الأخري الي جملة الإيرادات  ٢٢.٨٪ في الموازنة العامة للدولة بينما جاءت بنسبة ٦١.٨٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة ، و بلغت نسبة الإيرادات الي الناتج المحلي الإجمالي ١٥.٤٪ في الموازنة العامة للدولة ، و بلغت ٣١٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة .

 

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ان بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم حيث بلغت الأجور ٦٣٥.٣ مليار جنيه مقابل ٤١١.٩ مليار جنيه في الموازنة الحالية، كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٢٩.٧ بموازنة العام الحالي وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.

 

وأضاف سالم إلى جملة المصروفات  في مشروع الموازنة بلغت  ٦.٦ تريليون جنيه.

 

وقال وكيل خطة النواب إن الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.

 

وأوضح سالم أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولي إلي الناتج المحلي الإجمالي" - ٣.٧ " ، موضحا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف للدين العام، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضعت سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، قائلا إن نسبة العجز الكلي إلي إجمالي الناتج المحلي بلغ ٧.٧٪ .

 

واختتم  وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته أن الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية حالت دون نموه بالشكل المتوقع ولكن مع اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة ومع ما حدث خلال الفترة الماضية من خطوات جادة وهامة سوف يشهد الوضع تحسنا ملحوظا خلال العام المالي القادم.

الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٥ ٢٠٢٤ قانون المالية العامة الموحد الحكومة مشروع الموازنة الجديدة

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