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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال يكتسح تشيلسي بخماسية نظيفة ويعزز صدارته بالدوري الإنجليزي

الأرسنال وتشيلسي
الأرسنال وتشيلسي

اكتسح فريق أرسنال ضيفه تشيلسي بخمسة أهداف دون رد، في ديربي العاصمة الإنجليزية لندن الذي أقيم مساء اليوم /الثلاثاء/ على ملعب "الإمارات"، في اللقاء المؤجل من الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أحرز خماسية أرسنال، لياندرو تروسارد في الدقيقة 4، وكاي هافيرتز "هدفين" في الدقيقتين 57 و65، وبن وايت "هدفين" في الدقيقتين 52 و70، فيما ظهر لاعبو تشيلسي بأداء باهت تماما طوال اللقاء.
وعزز أرسنال صدارته لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة، بعد خوض 34 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول صاخب المركز الثاني والذي لعب حتى الآن 33 لقاء، فيما يحتل حاليا مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 73 نقطة، ولكن يتبقى له مباراتين مؤجلتين، وبإمكانه العودة للصدارة في حال نجح في تحقيق الفوز في المباراتين.
أما تشيلسي فتوقف رصيده بعد خسارة اليوم عند 47 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب فرق البريميرليج.
وحقق أرسنال اليوم انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه في الجولة الماضية على ولفرهامبتون بهدفين نظيفين، فيما سقط تشيلسي اليوم رغم فوزه الكبير في الجولة الماضية على إيفرتون بسداسية نظيفة.

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