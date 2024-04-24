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رئيس التحرير
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برلمان

نائب:توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة النقل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة

نادر الخبيرى ، عضو
نادر الخبيرى ، عضو لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب

أشاد النائب نادر الخبيرى ، عضو لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة النقل خاصة السكة الحديد ومترو الأنفاق، وتوطين الصناعات الخاصة بالنقل.

وقال النائب نادر الخبيري ، في تصريحات صحفية اليوم ، إن هذه التوجيهات تعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية للنقل وتحسين خدمات النقل العام للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السكك الحديدية ومترو الأنفاق من أهم وسائل النقل في مصر، وتلعب دوراً حيوياً في تسهيل حركة السكان وتوفير وسيلة مريحة وآمنة للتنقل.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن التركيز على تطوير خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتحسين أدائها يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة النقل الثقيل في مصر، تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.

وتابع النائب نادر الخبيري ، أن توطين الصناعات سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتوفير العملة الصعبة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير منظومة النقل في مصر هو استثمار في المستقبل، علاوة على أنه سيُساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

منظومة النقل السكة الحديد مترو الأنفاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة

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