إصابة شخصين في انهيار بلكونة مبنى بالقليوبية

أصيب شخصان إثر انهيار مبني جزئ من بلكونه منزل بشارع ارض الجمال دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة مركز الخانكة يفيد انهيار مبني جزئ من بلكونه منزل بشارع ارض الجمال دائرة المركز.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة كل من هانم. ش بحروق متفرقة بالجسم ونزيف، وعباس محمد إبراهيم 80 سنة، بحروق من الدرجة الاولي.



وتم الدفع بسيارتى إسعاف ونقل المصابين للمستشفى، وتبين من المعاينة الأولية انفجار ماسورة غاز أدت للحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.