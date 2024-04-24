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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الصين |تفاصيل الزيارة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى مدينة شنجهاي، حيث يوم بلينكن بزيارة رسمية إلى الصين وسط توترات في العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن يقيم وزير الخارجية الأمريكي في الصين حتى 26 أبريل الجاري، حيث تعد الزيارة هي الثانية له كوزير للخارجية الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي خاص استعرض رحلة بلينكن في وقت سابق، إن بلينكن سيزور شنجهاي وبكين "للبناء على دبلوماسيتنا المكثفة مع الصين خلال العام الماضي". 

ومن المتوقع أن يجري بلينكن خلال الزيارة "دبلوماسية وتفاعلات رفيعة المستوى"، بما في ذلك مع وزير الخارجية الصيني وانج يي.

وفي مؤتمر صحفي قبل وصول بلينكن، حذر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة من تشويه ما وصفه بالتبادلات الطبيعية بين الصين وروسيا. 

كما دعت بكين الولايات المتحدة إلى التوقف عن فرض عقوبات أحادية على الشركات والأفراد الصينيين، كما انتقد استمرار إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان ووصفها بأنها غير مقبولة.

ومن المتوقع أن يركز بلينكن في محادثاته في الصين على الصراع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وكذلك حقوق الإنسان في مضيق تايوان.

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