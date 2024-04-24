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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إوعى تشتري iPhone 15 Pro.. موبايل جديد هينزل قريب زيه هيحرق سعره

إوعى تشتري iPhone
إوعى تشتري iPhone 15 Pro..موبايل جديد هينزل قر

كشفت شركة تيكنو في ديسمبر 2023 عن هاتف Tecno Spark 20 Pro 4G في سوق الفلبين. ولكن الآن، يبدو أن النسخة المزودة بتقنية الجيل الخامس من Spark 20 Pro ستُطرح في السوق العالمية قريبًا. 

تم رصد هاتف Spark 20 Pro 5G القادم للشركة على قواعد بيانات FCC و TDRA يحمل الرقم النموذجي KJ8. على موقع FCC، تم تأكيد اسم هذا الجهاز بالإضافة إلى حجم البطارية وسعة الشحن. سيعمل هاتف Tecno Spark 20 Pro الجديد ببطارية كبيرة بسعة 4900 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات. كما تم تأكيد سعة التخزين حيث تبلغ 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من التخزين الداخلي.

إوعى تشتري iPhone 15 Pro..موبايل جديد هينزل قريب زيه بظبط هيحرق سعره

كانت إحدى الجوانب المهمة التي تم الكشف عنها على الموقع هو التصميم. يتميز طراز Spark 20 Pro 5G بوحدة كاميرا مربعة في الخلف تحتوي على ثلاثة مستشعرات للصورة وفلاش LED، والذي يشبه إلى حد بعيد iPhone 15 Pro.

يعتبر هذا التصميم مشابهًا أيضًا لإصدار 4G من Spark 20 Pro. لسوء الحظ، لا يكشف قائمة TDRA عن أي تفاصيل أدق حول هذا الجهاز مثل مواصفاته أو ميزاته.

للإستذكار، فإن Spark 20 Pro 4G مجهز بمعالج Helio G99. الشاشة الأمامية عبارة عن شاشة LCD بحجم 6.78 بوصة، بينما تحتوي الشاشة الخلفية على إعداد ثلاثي للكاميرا بدقة 108 ميجابكسل. تعمل بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير على تشغيل هذا الجهاز، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات أيضًا. لذلك، من المحتمل أن يأتي الطراز الجديد المزود بتقنية الجيل الخامس بمعالج يدعم شبكات الجيل الخامس.

Spark 20 Spark 20 Pro 5G iphone 15 تيكنو TECNO

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