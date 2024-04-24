يشارك فيه باحثون وخبراء من 10 دول| إعلام القاهرة تكشف تفاصيل مؤتمرها الدولي

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الـ٢٩ لكلية الإعلام جامعة القاهرة يومي ٨ و٩ مايو المقبل ،بمقر الكلية، بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية"، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت ،رئيس الجامعة ،وبإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر ،والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

وكشفت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تفاصيل مؤتمرها الدولي التاسع والعشرين قائلة : يشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين و الخبراء والممارسين للمجال الإعلامي ؛لتبادل وجهات النظر، والرؤى الاستراتيجية حول موضوعات عدة تتناول الإعلام وقضايا التغيرات البيئية والمناخية وكذلك لتبادل المعارف والأفكار والخبرات حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء خطط التنمية المستدامة.

ويسبق المؤتمر عقد 5 ورش تدريبين في موضوعات: السرد القصصي، التحقيقات الصحفية، صحافة البيانات، التسويق بالفيديو، صحافة الحلول، وذلك بالتطبيق على قضايا البيئة وتغير المناخ. كما يضمالمؤتمر 5 حلقات نقاشية، منها حلقتان باللغة الإنجليزية، ويشارك في الحلقات الأربع نحو 50 أكاديميا وخبيرا، من دول: مصر، الولايات المتحدة الأمريكية،والمملكة المتحدة ،وأسبانيا ،ونيجيريا ،والهند ،وبنجلاديش ،وجنوب أفريقيا، الفلبين، سلوفينيا، الجزائر. بالإضافة إلى عدد من جلسات البحوث يُعرض خلالها 35 بحثا، تغطي محاور المؤتمر.

وتناقش محاور المؤتمر الأربعة عددًا من القضايا المهمةحول دور الإعلام في التحول نحو الاقتصاد الأخضر،وتتضمن الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ،والإعلام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية،ودور الإعلام في تشكيل الوعي البيئي والتوعية بمخاطر التغيرات البيئية،فضلًا عن القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي.

ويضم المحور الأول من محاور المؤتمر، الذي يتناول: "الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر"، عددا من البحوث، كان من أهمها: فاعلية حملات التسويق الأخضر الرقمي، تعليقات المستخدمين على فيديوهات قمة المناخ Cop 28، استراتيجيات التسويق الأخضر عبر المنصات الرقمية، وعي الجمهور المصري وسلوكه تجاه التكيف مع التغيرات المناخية.

أما المحور الثاني، والذي يركز على: "الإعلام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية"، فتناقش بحوثه موضوعات متعددة منها: التغطية الإخبارية بمنهج صحافة الحلول لدعم جهود مواجهة التغير المناخي، تغطية صحافة الفيديو لقضايا التغيرات المناخية، استراتيجية الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

ويعالج المحور الثالث من محاور المؤتمر موضوع "الإعلام ودوره فى تشكيل الوعي البيئي، والتوعية بمخاطر التغيرات البيئية"، ومن أهم موضوعاته البحثية: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة البيئية، توظيف الإعلام البيئي الرقمي في دعم تنمية السياحة البيئية، استراتيجيات تعزيز السمعة الاقتصادية الخضراء لمصر، فاعلية السرد القصصى فى تعزيز المعرفة بالاستدامة البيئية.

أما المحور الرابع، فيتناول إشكاليات "القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي"، وذلك من خلال عدة إشكاليات، منها: الخطاب الاعلامي للمتحدث الرسمي وانعكاساته على تشكيل وعي الجمهور، دور مؤثري الاستدامة في التوعية بالاستدامة البيئية، أطر معالجة الخطاب الرئاسي لقضايا البيئة، العوامل المؤثرة على أداء القائمين بالاتصال في مجال الاعلام البيئي.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، و"الرابطة الدولية لأبحاث الإعلام والاتصال" International Association for Media and Communication Research (IAMCR)، هم رعاة فاعليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين للكلية، ومن المنتظر أن تشهد وزيرة التضامن، ومسئولو البنك الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

كما تغطي فعالياته عدة مؤسسات إعلامية وصحفية، أهمها: الفضائية المصرية، الأهرام، أخبار اليوم، الوفد، الوطن، اليوم السابع، الدستور، الشروق، الوطن، روزاليوسف.