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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بتحرير سيناء.. محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان فعاليات سباق الطريق

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها شارة بدء فعاليات الطريق،  والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة احتفالا بذكرى تحرير سيناء.


جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة  ، ومحمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية،  والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ، وابراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.


وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن ذكرى تحرير أرض سيناء جسدت إرادة خير أجناد الأرض الذين ضحوا بدمائهم من أجل استرداد جزء غال وثمين من أرض الوطن ، معربا عن سعادته بمشاركته لطلاب جامعة بنها في سباق الطريق.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي  رئيس جامعة بنها، أن ذكرى عيد تحرير سيناء الغالية ستظل تخليدًا لملحمة تاريخية للعزة والكرامة ، كما أنها ستظل محفورة في وجدان المصريين وتجسد للأجيال القادمة ملحمة كفاح قواتنا المسلحة وشعبنا العظيم.


وأضاف " الجيزاوي " أن السباق يأتى ضمن الفعاليات والندوات التي تنظمها الجامعة فى إطارالاحتفالات بأعياد تحرير سيناء ، مشيرا إلي أن السباق شارك فيه 750 طالب وطالبة ، بالإضافة إلي عدد من طلاب ذوي الهمم.

القليوبية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى تحرير أرض سيناء جامعة بنها

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