العسومي يدعو لبلورة رؤية برلمانية عربية للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إلى أهمية بلورة رؤية برلمانية مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، مؤكدا أهمية إنشاء إطار تنظيمي وتشريعي له يضمن تنظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تشارك جميع المؤسسات في الدول العربية ويأتي في مقدمتها البرلمانات المعنية.



جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمقرر عقده السبت المقبل الموافق 27 أبريل الجاري بمقر جامعة الدول العربية تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي".



وأكد "العسومي" أن الذكاء الاصطناعي فرض نفسه بقوة على كافة مجالات الحياة اليومية في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم أجمع نتيجة لما يتيحه من فرص ومزايا عديدة توفر الوقت والجهد والمال، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود تحديات ومخاطر عدة لا يمكن التقليل منها أو تغافلها سواء كانت تحديات أمنية أو اقتصادية أو أخلاقية أو حقوقية وغيرها من التحديات.



وقال "العسومي" إنه جرت العادة أن يتصدى المؤتمر السنوي الذي ينظمه البرلمان العربي مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية للقضايا المحورية ذات الصلة بتحقيق النهضة الشاملة لمتطلبات التنمية المستدامة في المجتمعات العربية.



وأشار إلى أن البرلمان العربي حرص على استثمار هذا المؤتمر حيث أعد وثيقة لاعتمادها من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في اجتماعهم السادس المقرر انعقاده السبت المقبل بالقاهرة، ومن ثم رفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سينعقد في مملكة البحرين مايو المقبل للنظر في الاسترشاد بها في سياق الجهود التي تهدف إلى إطلاق استراتيجية عربية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي .



وأكد رئيس البرلمان العربي، أهمية الإعداد والتحضير الجيد لهذا المؤتمر الهام، موضحا أن الوثيقة تم إرسالها إلى المجالس والبرلمانات الوطنية بالدول العربية.



وأوضح أنها تتناول ثلاثة محاور الأول يتناول المكاسب والمزايا التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية والعسكرية كما يتناول في الوقت ذاته التحديات والتهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مضيفا أن المحور الثاني يتناول الجهود التي تقوم بها الدول العربية للحاق بالسباق العالمي في الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي.



وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن المحور الثالث يتناول عدد من التوصيات التي يمكن أن تشكل عناصر لبلورة رؤية برلمانية عربية موحدة من أجل تحقيق التوظيف الآمن لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.

