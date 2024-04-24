في الذكرى الـ 42 للتحرير.. طفرة تنموية غير مسبوقة على أرض سيناء

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، عرضا تفصيليا عن الطفرة التنموية التي شهدتها سيناء خلال السنوات الماضية، وذلك بالتزامنمع الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء.

حيث نجحت الدولة المصرية في خلق واقع متميز وملموس على أرض سيناء، بعد أن عكفت على إدماجها في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة خلال عقد من الزمن، بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها.

وشهدت أرض الفيروز خلال السنوات الماضية قفزات ملموسة في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية.

زاد إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنمية سينا نحو 10 أضعاف لتصل إلى 850.8 مليار جنيه خلال عام 2024.

وتم توفير 100 فرصة صناعية ومراكز استثمارية لخدمة المستثمرين بسيناء من أجل زيادة جذب المستمرين إلى الدخول لسيناء.