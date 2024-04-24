مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نطالب بمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا

قال مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية، إن إسرائيل لا تكترث بكل الإدانات التي توجه إليها بل تستهزأ بها، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف مندوب فلسطين بالجامعة العربية، خلال اجتماع الجامعة اليوم، الأربعاء: “نجدد دعوتنا فى اتخاذ اجراءات فى المجال الاقتصادي والقانوني والسياسي لمعاقبة إسرائيل”.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرار مجلس الأمن بوقف اطلاف النار، لافتا إلى أنها تواصل قتل الشعب الفلسطيني بشكل يومي.

وعقب: “نطالب بمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ونطالب الولايات المتحدة بوقف إرسال الأسلحة والذخائر بما يسهم في قتل آلاف المدنيين”.