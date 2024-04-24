معابد الكرنك تاج الجنوب.. كيف حماها حراس الحضارة من السرطان؟ |خاص

معابد الكرنك درة تاج الجنوب والتاريخ والحضارة المصرية القديمة، رمزا ثريا لمصر والمصريين يحميها ويرممها أيادي مصرية محترمة ،حافظت عليها من عوامل الزمن لتظهر ألوانها الرائعة الخلابة ،وتحميها من يد سرطان الأثار الكامن ونسرد هنا حكاية تهم المصريين و العالم في السطور القادمة.

قال الطيب غريب مدير عام معابد الكرنك ، أن حققنا أعمال ومشروعات متميزة ، أبرزها استبدال مونة الترميم القديمة "الأسمنت الأسود : الذى استخدم منذ 50 عاما بـ أخرى جديدة للحفاظ على الآثار التي يأتي إليها ملايين السائحين ، والذى كان يشبه السرطان بالأثر.

أوضح الطيب في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن إستراتيجية المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة و الآثار ، استبدال كافة المواد المضرة بالأثر بالمواد الحديثة وفقا لأخر الدراسات والأبحاث العلمية في الترميم والبناء.

معابد الكرنك

معابد الكرنك



أشار مدير عام معابد الكرنك ، إلى حجم أعمال مشروعات منفذة بمعابد الكرنك تحت إشراف المجلس الأعلى للأثار ووزارة السياحة والآثار، أبرزها ترميم الكباش خلف الصرح الأول والتي تعود لعصر الملك رمسيس الثانى الكائنة وسط الفناء الأول بمعابد الكرنك.

تابع أنه فى عصر الأسرة 625 قبل الميلاد ،قام أحد الملوك يدعى طهرقة ذو الأصول النوبية ،بعملية نقل الكباش على يمين ويسار الداخل ، ومع مرور الزمن تم عمل عملية الترميم تقريبا في السبعينيات من مادتى الأسمنت الإسود والطوب الأحمر ، والتي أثبتت الدراسات والأبحاث أن المادتين تلحق ضرر بالأثر بسبب كتم الأملاح وعدم السماح لها بالخروج مما يؤدى الى نخرج الأملاح داخل جسد الأثر بما يشبة السرطان.

أكمل حديثة قائلا : وفى إطار ذلك تبنت وزارة السياحة و الأثار والمجلس الأعلى للأثار إستراتيجية الأعوام السابقة هي استبدال كافة الأعمال التي تمت بالمونة القديمة "الأسمنت الإسود والطوب الأحمر" بالمواد الحديثة التي لا تضر الأثر ، وذلك وفقا لأحدث الأبحاث وهيئة اليونسكو .

أفاد أن تم ترميم قرابة 33 كبش كاملين ،ومن الطرفين أن بعض أعمال الترميم ظهرت مجموعة من الألوان التي لم تكن ظاهرة سابقا نتيجة الإتساخات التي تراكمت عبر الآف السنين ، وتم إعادة ترميم وتركيب بعض القطع من رؤس الكباش إلى أجسادها الصحيحة والأصلية لتظهر بصورتها الجميلة.

أضاف إلى ترميم تمثال رائع نادر يرجع لعصر الملك تحتمس الثاني من الحجر الكورتز الأحمر ، واصفا أنه أضخم تمثال جالس حاليا في مجموعة معابد الكرنك ،وهو الوحيد الضخم الذى يصل ارتفاعة إلى 11 متر ووزنة أكثر من 65 طن وتم إعادة تركيبة.

نوه أن جميع الأعمال تمت بأيادي مصرية خالصة وبتمويل من مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار وانفقت تقريبا قرابة 3 مليار جنية في مشروعات معابد الكرنك ونشهد دعم القيادة السياسية من مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للأثار.

إستعرض تنفيذ ترميم أحد التماثيل النادرة "تمثال من عهد الملك توت عنخ آمون" في معبد الكرنك على يد البعثة الفرنسية المصرية ، التي تعمل في معابد الكرنك من عام 1967 ،والذى يمثل الإله آمون وعلى الرغم أن الجزء الأصلى منه لايتعدي قرابة 40% ، إلا إنه بسبب أهميتة التاريخية والذى يمثل فترة نادرة للمصرى القديم تم الحفاظ عليه وترميمه بأحدث الطرق العلمية.

إستطرد قائلا نفذنا مشروع أخرى هام وتم افتتاحة ، معبد الأوبيت والذى يعود للفترة البطلمية ،هذا المعبد به مجموعة من الألوان المبهرة تم ترميمه في البداية عبر المركز المصري الفرنسي ،وتم إستكمال ترميمه من قبل المجلس الأعلى للأثار،وهو أحد المعابد النادرة بسبب الألوان النادرة به الباقية فيه وما يوجد به سراديب سرية الذى عملها المصرى القديم .

تابع أيضا إقامة جدارين في فناء الخبيئة عبر البعثة المصرية الفرنسية العاملة بمعبد الكرنك ، منهم الشرقي يوجد به نص نادر يمثل الحروب الذى خاضها الملك مرنبتاح ضد أعداء مصر في الناحية الشرقية و الغربية ويوجد نصوصو عبارة عن 79 سطر توضح تفاصيل الحروب ضد القبائل المختلفة وتم الانتهاء من ترميم هذا الجزء .

الانتهاء من مشروع اعادة تركيب وصيانة وترميم صالة الواجيت وسط معابد الكرنك



أعرب أن اعمال إعادة تركيب بعض التمكاثيل الموجود في صالة الواجيت ، أهم مشروع ترميم وصيانة صالة الأعمدة الكبرى التي انتهينا منها وسط معابد الكرنك وهو تنظيف وترميم 143 عمود لتظهر مجموعة من الألوان البديعة التي كانت مختبئة تحت الاتربة من حوالى 2500 سنة وذلك بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

مشروع تطوير وصيانة وترميم حجرات مخازن الملك تحتمس الثالث بمبني الاخ منو



أشار إلى الانتهاء من ترميم وصيانة وتنظيف حجرات مخازن الملك تحتمس الثالث ، عددها 9 مخازن لنكتشف مجموعة رائعة من الأوان التي تزين هذه المخازن .

الانتهاء من مشروع اعادة نصب وترميم وصيانة الجزء العلوي من مسلة الملكة حتشبسوت بالقرب من البحيرة المقدسة



تابع قائلا :نفذنا عملية رفع الجزء العلوى الخاص بمسلة الملكة حتشبسوت والجزء الجنوبي منها ، ارتفاع 10 أمتار وزنة تقريبا 90 طنا، وتم رفعها بعد أن كان مستلقي بجوار البحيرة المقدسة.