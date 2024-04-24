عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

تاجر بورسعيدي حجم الخسارة في يوم واحد 13الف جنيه بسبب مقاطعة الأسماك .. تفاعل كبير من المواطنين في محافظة بورسعيد مع مقاطعة الأسماك لحين عودة أسعارها لطبيعتها .. كيف نجحت المقاطعة في توفير الأسماك بأسعار مناسبة في اقل من ٧٢ ساعة من تطبيقها ؟هذا ما سنوضحه الان من خلال تغطيتنا الآن.

تفاعل واسع من قبل المواطنين حظيت به دعوات “مقاطعة الأسماك” على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، على مدار اليومين الماضيين، احتجاجا على غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه دون مبرر، رافعين شعار “خليها تعفن” و"كتف في كتف لمواجهة الغلاء".

و عن خسائر التجار بسبب المقاطعة

فالبداية جاءت من تدشين مواطني محافظة بورسعيد حملة لمقاطعة المحال التجارية لـ الأسماك امتدت الحملة لتشمل محافظات أخرى مثل الإسكندرية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية وغيرهم.

وأتت هذه الحملة بعد ارتفاع أسعار الأسماك بشكل غير مسبوق، ورفض التجار والصيادين خفض الأسعار استجابة لمطالب الأهالي.

وفي هذا الإطار

، قال فؤاد شعراوي، كبير تجار السمك بالإسكندرية، إن محافظة بورسعيد مسؤولة عن إنتاج نحو 80% من سمك البوري الذي يتم تمليحه.

و عن السؤال الذي تردد عن سبب ارتفاع اسعار الاسعار بهذا الشكل المبالغ فيه

وكشف فؤاد شعراوي سبب أزمة ارتفاع أسعار الأسماك في بورسعيد موضحًا: “بيلموا البوري عشان يملحوه عشان شم النسيم، فحصل أزمة في بورسعيد”.

وأشار إلى أن حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد أثرت على جميع أنواع السمك، وكذلك أثرت على محافظة الإسكندرية، متابعًا: “كنت ببيع في اليوم بـ 15 ألف جنيه، والنهارده طول اليوم مبعتش بـ 2000 جنيه”.

وأوضح أن تكلفة صيد الأسماك ارتفعت، إذ وصل براد الثلج إلى 20 جنيهًا بعد إن كان 5 جنيهات، مشيرًا إلى أن الأسماك متوفرة في محافظة الإسكندرية وليس بها نقصًا.



ومن جانبه قال وسام الصفتي، منسق مبادرة مقاطعة الأسماك، إن المبادرة حققت انتشارا واسعا خلال الأيام ‏الثلاثة الماضية، بعدما وصلت حتى الآن إلى 11 محافظة، مشددا أن هدف المبادرة هو تمكين ‏المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من شراء الأسماك بأسعار عادلة‎. ‎

وأضاف أن انتشار المبادرة يعكس معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار الأسماك بمختلف ‏المحافظات، مؤكدا أن المبادرة تمثل إنذارا لجميع محتكري السلع.

ودعا جميع المواطنين إلى التكاتف والمشاركة في المبادرة بمقاطعة الأسماك حتى موعد شم ‏النسيم، موضحا أن المبادرة تسعى إلى خفض أسعار الأسماك بنسبة 50% على الأقل، وهو السعر ‏العادل وفقا للمبادرة‎. ‎

وأشار إلى أن المبادرة تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما حث المواطنين على ‏عدم شراء السلع ذات الأسعار المرتفعة، قائلا: "كلنا لازم نضع أيدينا في أيد بعض علشان تقدر ‏نعيش حياة كريمة، الحكومة بتسند معانا لكن لازم إحنا نكون البداية، وزي ما سيادة الرئيس قال ‏‏(الحاجة اللي تغلى متشتروهاش) إحنا بدأنا نطبق الكلام ده فعلا".‏

وشدد أنه لا يجوز ارتفاع أسعار الأسماك لتتخطى أسعار اللحوم والدواجن، معقبا: "لا يصح ‏ارتفاع أسعار السمك في بلد أصلا منتجة للسمك والأسعار تتجاوز أسعار اللحوم والدواجن".‏

وبين أن أسعار الأسماك قد بدأت بالانخفاض منذ بدء المبادرة يوم الأحد الماضي، لافتا إلى ‏انخفاض سعر السمك الشبار الأخضر إلى 70 جنيها، بينما تراوحت أسعار السمك البوري ‏بمختلف الأحجام بين 80 و 110 جنيهات.‏

ولفت إلى أن السمك يعد وجبة أساسية بالنسبة للمواطن البورسعيدي فهم يتناولون السمك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع الواحد، واليوم أصبح الفقير والغني والمتوسط لا يستطع تناول السمك في بورسعيد، مضيفا الآن محافظات دمياط والسويس والإسماعيلية والإسكندرية وكفر الشيخ المنصورة أصبحت معنا ،و أناشد أهلنا في القاهرة بعمل مقاطعة لأسعار السمك المرتفعة .

