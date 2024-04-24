عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا| نيدفيد: جاهزون لتحقيق أهدافنا أمام مازيمبي رغم صعوبة المباراة

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

أكد كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة الأهلي أمام مازيمبي التي تقام مساء بعد غد الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد نيدفيد على أهمية التركيز في لقاء العودة، خصوصًا أن الفريق  خرج بتعادل سلبي في مباراة الذهاب بالكونغو ولم يحسم التأهل، ويسعى بقوة لتحقيق أهدافه في مباراة العودة، وجميع اللاعبين جاهزون للوصول لهذا الهدف.

واستكمل نيدفيد قائلًا: فريق مازيمبي استطاع العودة أمام فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في ربع النهائي، وهذا مؤشر يدفعنا للتركيز في الفترة الحالية، وأن نتيجة الذهاب ليست مؤشرًا للصعود إلى النهائي، وعلينا بذل كل الجهد في لقاء العودة من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى المباراة النهائية.

واختتم نيدفيد حديثه بالتأكيد على أهمية التواجد الجماهيري في لقاء مازيمبي الكونغولي، خصوصًا أن جماهير الأهلي تمثل الداعم الأول للفريق، ونتمنى إسعادهم بالوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية.. فيديو

موضوعات متعلقة

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة مازيمبي

مكتشف محمد صلاح| عزاء سعيد الشيشيني لاعب المقاولون العرب السابق.. السبت

مكتشف محمد صلاح.. تشييع جثمان سعيد الشيشيني أسطورة نادي المقاولون العرب

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| عبو: شخصية الأهلي وراء التتويج باللقب

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة|المدير الفني للأهلي: نستحق التتويج باللقب.. والجمهور كلمة السر

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| سيف عابد: سعداء بثالث ألقاب الموسم.. ولن نتوقف عن حصد البطولات

قائد العين الإمارات: نحن قاتلنا اليوم من أجل جمهورنا أمام الهلال

أول تعليق من الخطيب على فوز «رجال الطائرة» ببطولة إفريقيا والتأهل للمونديال

ترشيحاتنا

جامعة الدول العربية تدين استمرار العدوان والإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

مصر تستضيف كأس العالم للأندية والعظماء السبع في كرة اليد

117 سنة| الخطيب يهنئ عائلة الأهلي بعيد ميلاد النادي

رزان أحمد صابر أولى متسابقات البطولة العربية العسكرية للفروسية

بيان مهم من الخارجية القطرية بشأن الأونروا

السيسي: أشكر المسئولين والشركات على إنجاز المنشآت الرياضية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوهات.. إطلالات بنات تامر حسني على البحر تنال إعجاب المتابعين

بالروب القصير.. شاهد بدرية طلبة قبل زفاف ابنتها من غرفة الفندق

بوردة وفستان لامع.. رانيا فريد شوقى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

كبار السن وممارسو الرياضة.. من هم الأكثر ضررا بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟

فيديو

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ