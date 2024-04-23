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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائد العين الإمارات: نحن قاتلنا اليوم من أجل جمهورنا أمام الهلال

صدى البلد

عبر بندر الأحبابي، قائد العين الإماراتي، عن سعادته بتأهل الفريق الإماراتي إلى الدور النهائي من دوري أبطال آسيا، بتغلبه على الهلال السعودي بنتيجة 5-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي.

وقال بندر في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة: "وصولنا إلى الدور النهائي اليوم، تنفيذ من لاعبي العين لتعاهدهم معا على تحقيق هذا الإنجاز لنسعد جمهورنا، وقيادات النادي والإمارات".

وأضاف: "نحن قاتلنا اليوم، من أجل جمهورنا، ولكننا لم نفعل شيئا حتى الآن، لأن البطل لابد أن يتوج بالبطولة، ويتبقى أمامنا خطوة الدور النهائي، لتحقيق حلم طال انتظاره بالحصول على اللقب الآسيوي الثاني".

وتابع: "يتميز العين بتتابع الأجيال، وأنا وخالد عيسى حارس الفريق، حرصنا على الحديث مع شباب الفريق، على ضرورة اللعب بروح قتالية عالية، ونجحنا في زرع هذا الأمر في نفوس اللاعبين، والمساهمة معهم في الوصول إلى الدور النهائي".

وتأهل العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي 2-1، على ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد هزاع بن زايد الأسبوع الماضي، قد انتهت بفوز العين 4-2، ليصعد الفريق الإماراتي بمجموع المباراتين 5-4.

أحرز الأهداف في مباراة اليوم كل من روبن نيفيز في الدقيقة (4) وسالم الدوسري في الدقيقة 51 للهلال، فيما سجّل إيريك جورجينس هدف العين الوحيد في الدقيقة 12.

ومن المنتظر أن يواجه العين في المباراة النهائية الفائز من مباراة يوكوهاما إف مارينوس الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

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