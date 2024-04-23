بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| العوضي: تلقينا إشادة كبيرة على كل المستويات

أعرب خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج فريق الكرة ‏الطائرة رجال ببطولة إفريقيا للأندية، بعد ‏الفوز على مولودية بوسالم التونسي في ‏النهائي الذي أقيم مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة، موضحًا ‏أن ‏الأهلي فاز باللقب عن جدارة بعد المستوى الذي قدمه الفريق خلال جميع مباريات البطولة.‏

أكد العوضي على نجاح بطولة إفريقيا للأندية من الناحية التنظيمية، وهو ما عكسته إشادة ‏الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ‏ومسئوليه، والفرق المشاركة في البطولة، ‏الذين عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم للأهلي لما لمسوه من جهود كبيرة لإنجاح ‏البطولة ‏بما يتناسب مع قيمة ومكانة النادي.‏

وشدد مدير عام النشاط الرياضي على أن توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود ‏الخطيب، كانت واضحة بضرورة أن تخرج البطولة بصورة مشرفة تنظيميًّا وعلى كافة المستويات وتوفير ‏كافة الإمكانيات لإتاحة سبل الراحة لجميع الفرق.‏

وأشاد العوضي بدور اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، ‏ومتابعتها المستمرة لتذليل أي صعاب، ‏وباللفتة الطيبة التي قامت بها اللجنة ‏من خلال تكريم أساطير ونجوم اللعبة في النادي الذين حققوا بطولات مع الأهلي ‏وساهموا ‏في كتابة تاريخ لهم وللنادي.‏

واختتم خالد العوضي تصريحاته قائلًا إن الأهلي جاهز في أي وقت لاستضافة الأحداث ‏الرياضية، وذلك من منطلق الدور الذي ‏يقوم به مع المجتمع الرياضي، وحرص مسئوليه الدائم ‏على نجاح البطولات لا سيما التي تقام على ملاعبه.‏