بالقناع| ظهور لافت لحسين الشحات في مران الأهلي استعدادا لـ مازيمبي

ظهر حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي في مران فريقه الذي أقيم على ستاد مختار التتش مرتديا قناع الوجه بعد إجرائه جراحة عاجلة فى الوجه خلال الفترة الماضية بعد تعرضه للإصابة فى الفك.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏مازيمبي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء يوم الجمعة ‏المقبل على استاد القاهرة.‏

وأدى الفريق تدريباته التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز ‏الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.‏

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، بجهازه المعاون، لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام بطل ‏الكونغو.‏

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، تدريباتهم ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

وكانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي.‏

وأدى الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب ‏العودة من الكونغو، للتخلص من حالة الإرهاق بسبب توالي المباريات المحلية والإفريقية.‏



ويستعد الاهلى لمواجهة مازيمبى مجدداً في التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويتأهل الفائز من مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتي الترجي التونسي أمام ماميلودي صن داونز، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الترجى وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد فى رادس

تلقى النادي الأهلي موافقة من الجهات المختصة بحضور 50 ألف مُشجع في مباراة مازيمبي لدعم المارد الأحمر في اللقاء المصيري

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