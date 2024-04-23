مفاجآت في تشكيل آرسنال وتشيلسي بالدوري

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، اليوم الثلاثاء على ملعب الإمارات، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي شهد بعض المفاجآت.

وفضل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الدفع بتومياسو كظهير أيسر، فضلا عن مشاركة لاعب الوسط الغاني توماس بارتي على حساب جورجينيو.

ويجلس جابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي على مقاعد البدلاء لصالح لياندرو تروسارد وكاي هافيرتز.

كما أجرى ماويسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، بعض التبديلات، على رأسها دفعه بالظهير الشاب ألفي جيلكريست من البداية.

وعوض المدرب الأرجنتيني غياب كول بالمر بالدفع بنوني مادويكي بدلا منه، فيما يلعب ميخايلو مودريك على الجهة اليسرى على حساب رحيم سترلينج.

كما يشارك بينوا بادياشيل في قلب دفاع البلوز بدلا من المخضرم تياجو سيلفا.

ويضم تشكيل آرسنال كلا من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: تومياسو، جابرييل، ساليبا، بن وايت.

الوسط: رايس، بارتي، أوديجارد.

الهجوم: ساكا، هافيرتز، تروسارد

فيما يبدأ البلوز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

الدفاع: جيلكريست، ديساسي، بادياشيل، كوكوريا

الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، جالاجير

الهجوم: مادويكي، مودريك، جاكسون.