الأهلي يتوج بلقب البطولة الأفريقية للطائرة رجال

توج الفريق الأول للرجال للكرة الطائرة بالنادي الأهلي المصري بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للأندية السادس عشر، بعد الفوز على نظيره فريق مولودية بوسالم التونسي بنتيجة “3-0“ في نهائي البطولة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:- “25-21“، “25-17“، “25-18“، وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي.

بهذه النتيجة، ضمن الفريق الأول للطائرة بالأهلي التأهل إلى بطولة العالم للأندية للكرة الطائرة والمقرر إقامته في الهند.



وحصل فريق السجون الكيني على المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بعد الفوز على النصر الليبي بنتيجة “3-2“.

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