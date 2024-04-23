«سيدات يد الأهلي» يفوز على أبيدجان ويتأهل لنصف نهائي كأس الكئوس ‏الافريقية

تأهل الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عقب الفوز على فريق أبيدجان ‏الإيفواري بنتيجة 28-16، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدور ربع النهائي‎.‎

‏وأقيمت المباراة على ميلود هدفي في مدينة وهران، وقدم خلالها فريق «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا ‏مستحقًّا‎.‎

ونجح «سيدات يد الأهلي» في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13-11، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في ‏الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 28-16‏‎.‎

ومن المقرر أن يواجه فريق «سيدات يد الأهلي» في نصف نهائي كأس الكؤوس فريق بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الخميس ‏المقبل على صالة ميلود هدفي.‏