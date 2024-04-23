عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«سيدات يد الأهلي» يفوز على أبيدجان ويتأهل لنصف نهائي كأس الكئوس ‏الافريقية

صدى البلد

تأهل الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عقب الفوز على فريق أبيدجان ‏الإيفواري بنتيجة 28-16، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدور ربع النهائي‎.‎

‏وأقيمت المباراة على ميلود هدفي في مدينة وهران، وقدم خلالها فريق «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا ‏مستحقًّا‎.‎

ونجح «سيدات يد الأهلي» في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13-11، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في ‏الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 28-16‏‎.‎

ومن المقرر أن يواجه فريق «سيدات يد الأهلي» في نصف نهائي كأس الكؤوس فريق بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الخميس ‏المقبل على صالة ميلود هدفي.‏

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

موضوعات متعلقة

الاتحاد الدولي للشطرنج يرفع الإيقاف عن مصر

الأهلي يتوج بلقب البطولة الأفريقية للطائرة رجال

قمة نارية| التعادل 1/1 يحسم الشوط الأول لمواجهة الهلال والعين بأبطال آسيا

الحماس يسيطر على تدريبات بيراميدز استعدادا للبنك الأهلي بالدوري

بالقناع| ظهور لافت لحسين الشحات في مران الأهلي استعدادا لـ مازيمبي

مفاجآت في تشكيل آرسنال وتشيلسي بالدوري

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

نجم مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد ويرحب ببرشلونة

ترشيحاتنا

3 أشهر.. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة

وداعا لاستيراد القهوة من الخارج .. نجاح زراعة البن في القليوبية | صور

قائد العين الإمارات: نحن قاتلنا اليوم من أجل جمهورنا أمام الهلال

أول تعليق من الخطيب على فوز «رجال الطائرة» ببطولة إفريقيا والتأهل للمونديال

"تنشيط السياحة" توضح أسباب إلغاء حفل "كاني ويست" في منطقة الأهرامات

المالية: الموازنة تعكس اهتمام الحكومة بالمواطن المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان حمالات.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من دبي

بفستان جذاب.. جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في حفل الإتحاد الأسباني

هل سقوط الدولة الأموية أنهى حكم العرب المسلمين؟.. تفاصيل تاريخية مدهشة

ماذا تفعل ماء جوز الهند لبشرتك؟

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ