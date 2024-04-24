مكتشف محمد صلاح.. تشييع جثمان سعيد الشيشيني أسطورة نادي المقاولون العرب

أقيمت صلاة الجنازة على سعيد الشيشيني، أسطورة نادي المقاولون العرب، ومكتشف محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، من مسجد المركز الطبي للمقاولون العرب.

وحرص المهندس محسن صلاح رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة معتمد جمال، على التواجد في المستشفى الذي كان فيه الراحل، وحضور الجنازة.

كما تواجد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ونجم المقاولون في العصر التاريخي، ورفعت رجب ريعو نجم الكرة المصرية السابق، ونجوم المقاولون العرب السابقين على مدار تاريخه؛ لتوديع زميلهم، بحضور يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية بالقطاع، فضلا عن قيادات النادي التنفيذية والإدارية.

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