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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من الخطيب على فوز «رجال الطائرة» ببطولة إفريقيا والتأهل للمونديال

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» وجهازه الفني والإداري والطبي، ‏بعد الفوز ببطولة إفريقيا مساء اليوم للمرة السادسة عشرة في تاريخ النادي، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية. وأشاد بالأداء المتميز للاعبين ‏والتزامهم الفني والسلوكي، وإصرارهم على استعادة اللقب القاري بعد أيام قليلة من الفوز ببطولة الدوري. وتحدث رئيس النادي عن الروح ‏القتالية العالية للاعبين الذين لم يخسروا شوطًا واحدًا منذ بداية البطولة. وحققوا الفوز في جميع المباريات، وكذلك ما قدموه من أداء رائع خلال الفترة الماضية، بعد أن تعاهدوا في بداية الموسم على الفوز بكل الألقاب المحلية والقارية. وقال إن الفوز بالبطولة الإفريقية والتأهل لمونديال الأندية يحمل كل منظومة الفريق مسئولية مضاعفة، نحو الاستمرار في التفوق وحصد البطولات على كافة المستويات.‏ 

خص الكابتن محمود الخطيب بالتهنئة جماهير الأهلي التي يرى أنها القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات المحلية والقارية.. وهي السند الحقيقي للنادي في كل المواقف.. وشدد على ضرورة الاستعداد بقوة للمنافسات القادمة التي تحتاج إلى تركيز أكثر على الصعيدين البدني والفني.

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