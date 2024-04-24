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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على البنك الأهلي

الكرواتي كرونسلاف
الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الذي تحقق على حساب البنك الأهلي والاستمرار في صدارة ترتيب الدوري، مشددا على أنه يصف لاعبيه بأنهم أبطال بسبب الصعوبات ومواجهة فريق قوي للغاية بغض النظر عن مركزه في الدوري فهو يضم لاعبين على أعلى مستوى، بجانب اللعب في حرارة عالية زاد من صعوبة اللقاء.

شدد المدرب على أن جميع اللاعبين كانوا أبطالا وقدموا أفضل ما لديهم خلال اللقاء وفخور بتدريبهم والآن يعمل الجميع على عدم خسارة أي مباراة مستقبلا ولابد من الفوز المتتالي والمستمر حتى يواصل الفريق صدارة البطولة.

يورتيشتش عبر عن حزنه لغياب رمضان صبحي عن اللقاءات المقبلة بسبب الطرد المباشر ولكن في المقابل الفريق يمتلك لاعبين مميزين بإمكانهم تعويض غيابه والجميع على استعداد لمواصلة المشوار بكل قوة حتى التتويج باللقب.

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