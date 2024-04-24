عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة السعيد: مصر في صدارة الدول العربية والإفريقية والعالمية اهتماما بالمنشآت الرياضية

أسامة السعيد، الكاتب
أسامة السعيد، الكاتب الصحفي

قال أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن البطولة العربية العسكرية للفروسية حدث كبير بكل المقاييس، لافتًا إلى أن التجمع العربي اليوم حدث مهم، والرياضة ليست بطولة أو حدث رياضي، ولكنها مناسبة لتعزيز العلاقات بين الدول العربية بين بعضها البعض.

وأكد السعيد، عن هامش افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أذاعتها فضائية «إكسترا نيوز»، أن البطولة على مستوى عالي من الاحترافية والتنظيم، كما يشارك بها عدد من فرسان الدول العربية، كما أنها البطولة الأولى، لافتًا إلى أن هذا يؤكد ريادة مصر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، والمكان يدل على قيمة كبيرة، باعتباره «مدينة أوليمبية» بمعايير عالية تمكن مصر من استضافة أكبر الأحداث الرياضية.

وأضاف أن المرافق الرياضية في المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لا تقل جودة وكفاءة عن دول العالم، مشيرًا إلى أن الأمر ليس بغريب على الدولة المصرية، لأن مصر في صدارة الدول العربية والإفريقية والعالمية اهتمامًا بالمنشآت الرياضية، ولها تاريخ رياضي كبير، والتاريخ الرياضي العسكري أيضًا، وهي من النقاط المضيئة في التاريخ المصري.

وتابع: «الحدث اليوم فارق ومهم، ويعد إعلان لقدرات مصر الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون لها نوع من التأثير الكبير في المستقبل، وتستقطب العديد من الأحداث الرياضية والفعاليات الرياضية الكبرى، والعاصمة الإدارية ليست مدينة، إنما هي رمز للجمهورية الجديدة التي تقوم على العلم والعمل، ومصر قادرة على بناء الحضارة».

أسامة السعيد البطولة العربية العسكرية للفروسية الدول العربية الأحداث الرياضية الكبرى مدينة أوليمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

ترشيحاتنا

قرار عاجل من نيابة الهرم بحق البلوجر نادين طارق في الفيديوهات الفاضحة

مانشستر يونايتد يقسو على شيفيلد برباعية في الدوري الإنجليزي

الصحافة عاوزه هزة.. مدحت العدل يوجه رسالة لنقيب الصحفيين |فيديو

مايا مرسي في ضيافة مكتبة الإسكندرية بـ مؤتمر الأعراف الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات مصر لاستضافة بطولة الجودو الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

ديربي المرسيسايد| ليفربول يبتعد عن صراع لقب الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام إيفرتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأمان وارتياح | 10 نصائح لحماية سيارتك من ارتفاع درجات الحرارة

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

أسرار المحلات.. طريقة عمل السمك المقلي المقرمش

استخدم في الحرب العالمية الأولى.. أضرار صادمة لغاز الخردل

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ