رسائل دكتوراه مسروقة من الذكاء الاصطناعي بحقوق عين شمس.. عميد الكلية يكشف التفاصيل

كشف الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، تفاصيل اكتشاف رسائل دكتوراه مسروقة من الذكاء الاصطناعي بالكلية.

وقال محمد صافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "هناك مجهودات كبيرة تبذل لمكافحة عدم الأمانة العلمية في البحث العلمي وتقليص السرقات العلمية".

وأضاف محمد صافي: "الجامعة لها عدة أدوار وهم التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع".

وتابع محمد صافي: "عندما توليت المسئولية في كلية الحقوق اقترحت إنشاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي لرصد أي سرقات علمية في الأبحاث العلمية".

وأكمل محمد صافي: "هناك من يعد الرسائل العلمية للباحثين خارج الجامعة وهذا الأمر حقيقة"، مضيفًا: "لدينا أحدث البرامج العلمية لبحث رسائل الدكتوراه للتأكد من أنه لا يوجد بها سرقات علمية".