عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسائل دكتوراه مسروقة من الذكاء الاصطناعي بحقوق عين شمس.. عميد الكلية يكشف التفاصيل

صدى البلد

كشف الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، تفاصيل اكتشاف رسائل دكتوراه مسروقة من الذكاء الاصطناعي بالكلية.

 

«التعليم العالي» تشيد بالأداء المتميز لكورال «هارموني عربي» التابع لجامعة عين شمس

قيادات شركة إنبي 2024 تستقبل وفد بحوث الشرق الأوسط التابع لجامعة عين شمس

 

 وقال محمد صافي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "هناك مجهودات كبيرة تبذل لمكافحة عدم الأمانة العلمية في البحث العلمي وتقليص السرقات العلمية".

 

وأضاف محمد صافي: "الجامعة لها عدة أدوار وهم التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع".

 

 وتابع محمد صافي: "عندما توليت المسئولية في كلية الحقوق اقترحت إنشاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي لرصد أي سرقات علمية في الأبحاث العلمية".

 

وأكمل محمد صافي: "هناك من يعد الرسائل العلمية للباحثين خارج الجامعة وهذا الأمر حقيقة"، مضيفًا: "لدينا أحدث البرامج العلمية لبحث رسائل الدكتوراه للتأكد من أنه لا يوجد بها سرقات علمية".

رسائل دكتوراه عين شمس كلية الحقوق اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

بعد نفي التعاون السعودي عرض إمام عاشور.. شبانة يفجر مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

سيارة تتراجع 210 آلاف جنيه مرة واحدة.. تعرف عليها

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الخارجية المصرية: محاولة تفجير الوضع داخل غزة ستؤدي إلى مزيد من التوتر

إمكانياته هتبهرك.. اشتر هاتف فيفو Z9 Turbo بسعر «على قد الإيد»

سنة مهجورة توقظ قلبك وتهيئك للخشوع في صلاة الفجر.. احذر الغفلة عنها

شراكة جديدة لتصنيع السيارات وتوزيعها في السوق المصرية.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركت أبناءها الخمسة|وفاة عروس في ليلة زفافها وسط ذهول الحاضرين.. ما السبب؟

رشاقة ملفتة| نجوى كرم أثارت الجدل بهذه الإطلالة

منى زكي تثير الجدل بفستان ملفت | شاهد

بسبب عيب قاتـ ل.. هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة جينيسيس

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ