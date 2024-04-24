قيادات شركة إنبي 2024 تستقبل وفد بحوث الشرق الأوسط التابع لجامعة عين شمس

استقبلت قيادات شركة إنــبى ٢٠٢٤ بالمقر الرئيسي للشركة وفد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية التابع لجامعة عين شمس وقد ترأس وفد المعهد الدكتور حاتم العبد، مدير المركز بحضور لفيف من قيادات المركز.

يأتي ذلك في إطار سعى شركة إنــبى المستمر للبحث والتطوير ولتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، وتنمية المعرفة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية.

استهدف الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين شركة إنــبى ومركز بحوث الشرق الأوسط فى مجال إعداد البحوث والدراسات التنافسية التي تساهم في تنفيذ خطط التنمية المجتمعية، وتطوير المعرفة وزيادة الوعي بكل ما يخص منطقة الشرق الأوسط في مجال الاقتصاد، والتنمية المستدامة، والشؤون الاجتماعية في ظل التوازنات الدولية والمتغيرات السياسية، وفهم التحديات التي تواجه المنطقة.



كما بحث الجانبان إمكانية التعاون في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية بمشاركة خبراء وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في تبادل الأفكار وتعزيز التعاون الدولي. كما تم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع المركز والعديد من مراكز الأبحاث الدولية والجامعات المرموقة، وتشجيع ونشر مختلف البحوث المتعلقة بالدراسات المستقبلية والشرق الأوسط.



وخلال الاجتماع أكد رئيس شركة إنبى على حرص الشركة على توطيد التعاون مع المؤسسات العلمية الأكاديمية وتبادل الخبرات لربط الجانب العملي والتطبيقي بالجانب الأكاديمى، معرباً عن تطلعه أن يثمر هذا التعاون عن مخرجات إيجابية تسهم فى تحقيق ما تصبو إليه شركة إنــبى من تطلعات.

كما رحب الدكتور حاتم العبد، بالتعاون مع شركة إنــبى وأشار إلى أن هذا النوع من التعاون يساهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين.