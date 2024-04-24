عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قيادات شركة إنبي 2024 تستقبل وفد بحوث الشرق الأوسط التابع لجامعة عين شمس

صدى البلد

 استقبلت قيادات شركة إنــبى ٢٠٢٤ بالمقر الرئيسي للشركة وفد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية التابع لجامعة عين شمس وقد ترأس وفد المعهد الدكتور حاتم العبد، مدير  المركز بحضور لفيف من قيادات المركز.

يأتي ذلك في إطار سعى شركة إنــبى المستمر للبحث والتطوير ولتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، وتنمية المعرفة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية.

استهدف الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين شركة إنــبى ومركز بحوث الشرق الأوسط فى مجال إعداد البحوث والدراسات التنافسية التي تساهم في تنفيذ خطط التنمية المجتمعية، وتطوير المعرفة وزيادة الوعي بكل ما يخص منطقة الشرق الأوسط في مجال الاقتصاد، والتنمية المستدامة، والشؤون الاجتماعية في ظل التوازنات الدولية والمتغيرات السياسية، وفهم التحديات التي تواجه المنطقة.

كما بحث الجانبان إمكانية التعاون في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية بمشاركة خبراء وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في تبادل الأفكار وتعزيز التعاون الدولي. كما تم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع المركز والعديد من مراكز الأبحاث الدولية والجامعات المرموقة، وتشجيع ونشر مختلف البحوث المتعلقة بالدراسات المستقبلية والشرق الأوسط.

  وخلال الاجتماع أكد رئيس شركة إنبى على حرص الشركة على توطيد التعاون مع المؤسسات العلمية الأكاديمية وتبادل الخبرات لربط الجانب العملي والتطبيقي بالجانب الأكاديمى، معرباً عن تطلعه أن يثمر هذا التعاون عن مخرجات إيجابية تسهم فى تحقيق ما تصبو إليه شركة إنــبى من تطلعات.

كما رحب الدكتور حاتم العبد، بالتعاون مع شركة إنــبى وأشار إلى أن هذا النوع من التعاون يساهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين.

شركة إنبي مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل الأهرامات المثير للجدل .. ماذا شهدت منطقة أبو الهول ليلة أمس؟

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

إنبي وبتروجت تشاركان في مؤتمر ومعرض عمان للطاقة والبترول 2024

الملا: تعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات البترول والغاز والتعدين والمعادن

دراسة مشروعات مصرية إماراتية ضخمة في تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية

وزير البترول يتفقد تطورات العمل في مصنع الميثانكس بدمياط

وزير البترول يتفقد الأعمال الإنشائية لمصنع السويس لمشتقات الميثانول بميناء دمياط

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

خدمات البترول البحرية تنهى أعمال سحب الخط البحري الجديد بحقل غرب البرلس

أسعار النفط تتراجع اليوم رغم توقعات الارتفاع

ترشيحاتنا

الحماية المدنية تنقذ الشهر العقاري بوسط القاهرة من الاحتراق

ضربة قوية للتجار.. كيف أثرت حملة مقاطعة الأسماك على الأسواق في بورسعيد والإسكندرية؟ تعرف إلى الأسعار الجديدة

بوريل: خطر التصعيد مازال قائما بين إيران وإسرائيل

وزير إسرائيلي يستهزئ بالرئيس الأمريكي وزعيم المعارضة يرد: حكومة مليئة بالغباء

دعاء الحر الشديد.. 5 كلمات تعتقك من نار جهنم وتدخلك الجنة

ثانى أيام المقاطعة.. انخفاض سعر بعض أنواع السمك بدمياط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو هيقلب| الأرصاد تحذر من ضربات الشمس وهذا موعد استقرار الطقس

كوب من الليمون قبل النوم.. ماذا يفعل لجسمك؟

نصائح لإقامة حفل عيد ميلاد مفاجئ لصديقك

بسعر مفاجأة وإمكانيات خارقة.. لا تتردد في شراء النظارة الذكية Ray-Ban Meta

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ