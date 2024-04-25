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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طبيب يحذر مرضي الحساسية من هذه العادة في حر الصيف

الطقس اليوم
الطقس اليوم

هناك محاذير وممنوعات على مريض الحساسية الصدرية يجب مراعاتها حتى لا تسوء حالته الصحية، خاصة مع هذا الطقس السيء الذي ترتفع به درجات الحرارة وتنتشر به الأتربة وحبوب اللقاح.

وأوضح الدكتور أيمن السيد سالم انه من الضروري الامتناع تماما عن التدخين أو التواجد في أماكن بها مدخنين مثل المقاهي، لأن دخان السجائر له تأثير سلبي كبير على الصدر، لأنها تتسبب في تهييج الغشاء المخاطي للأنف والذي يؤثر على الصدر، وبالتالي يجب ابعاد كلا من مريض الحساسية والربو وأصحاب الامراض المزمنة والأطفال وكبار السن لانهم من اكثر الفئات تأثرا بالدخان.

خطر الحيوانات الأليفة 

وأكد الدكتور أيمن سالم أن التعامل مع الحيوانات الأليفة أيضا عامل مساعد في تهيج الحساسية الصدرية وتفاقم الاعراض، فيجب ابعادها عن مريض الحساسية تماما، وعدم تواجدها في الحجرة التي ينام بها، حيث إن الفرو المحيط بالقطط الشيرازي على سبيل المثال قد يستنشقه المريض ويؤدي صدره. 

وأشار الدكتور أيمن سالم الى أنه من الضروري تجنب استنشاق الأدخنة وبالأخص أدخنة البخور والروائح النفاذة لأنها تؤثر سلبيا على مريض الحساسية، كما يجب الحرص في هذا المناخ على النظافة وعدم فتح النوافذ حتى لا تدخل الاتربة الي داخل المنزل.

وشدد الدكتور أيمن سالم على أهمية رفع كفاءة جهاز المناعة في هذا الوقت وهذا يأتي بتناول الطعام الصحي واخذ قسط وفير من الراحة، والحرص على النظافة الشخصية باستمرار.

الحساسية الصدرية التدخين الربو كبار السن الطقس

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طبيب يحذر مرضي الحساسية من هذه العادة في حر الصيف

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