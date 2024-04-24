أسرار المحلات.. طريقة عمل السمك المقلي المقرمش

إذا كنتي تحاولين عمل السمك بطريقة المطاعم نقدم لكي الطريقة التي تجعل السمك المقلي المقرمش.

المكونات

7 حبات من السمك المغسول والمنظف جيداً.

رأس ثوم كبيرة ومقشرة ومفرومة ناعم.

3 حبات فلفل أخضر أو رومي مقطعين.

ملعقة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من (الشطة- الكمون- الكزبرة الجافة المطحونة).

5 ملاعق عصير ليمون.

4 ملاعق خل.

3 ملاعق زيت.

ربع كوب من الشبت والكزبرة المفرومين.

طريقه التحضير

في الكبة الكهربائية نضع الفلفل مع الثوم الشبت والكزبرة مع التوابل والملح والفلفل الأسود والزيت وعصير الليمون والخل، ونفرمهم جيداً.

ثم نحتفظ بهذا الخليط في برطمان بلاستيك في الفريزر لوقت الاستخدام فيما بعد.

وعند تنفيذ الوصفة يتم أخذ 5 ملاعق من هذا الخليط للسمك، ودهن السمك به من الداخل ومن الخارج.

(ويمكن أن نترك السمك في الفريزر لتسويته في وقت لاحق أو تجهيزه للقلي والتحمير)

بعد أن قمنا بتتبيلة السمك نجهز السمك للتحمير

المكونات الجافة

نصف كوب دقيق.

كوب ماء مثلج.

ملعقة من التوابل والملح والفلفل الأسود.

نصف كوب نشا

زيت غزير للتحمير

في البداية نقوم بخلط النشا مع الدقيق مع التوابل والملح والفلفل الأسود جيداً.

ثم يتم وضع السمك في هذا الخليط من كلا الجانبين حتى يغطي خليط الدقيق السمك تماماً.

ثم يتم وضع السمك في الماء المثلج لمدة ثانية واحدة واخراجه فوراً.

ثم يتم وضعه في الزيت الساخن لتحميره من كلا الجانبين.