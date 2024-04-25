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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت العدل يكشف نصيحة جماهير ريال المدريد بإسبانيا للإعلامي إبراهيم عيسى ونجله

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

قال الدكتور مدحت العدل إن فكرة الحياة وكذلك الرياضه قائمة على الانتصار والهزيمة.

 وأضاف "مدحت العدل" خلال حواره مع برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “اون اي” تقديم الاعلامي خالد ابو بكر يجب أن  يتقبل كلا منا الهزيمة قام بدوره على اكمل وجه.

وأوضح مدحت أنه فى مباريات كرة القدم الخارجية لا تهاجم الجماهير ناديها اذا تعرض للخسارة بل تقوم بتحيه اللاعبين واللاعبون يردون التحيه.

 وتابع مدحت العدل قائلا:" في مره كنت بشوف مباراة بين برشلونة وريال مدريد في استاد البرنابيو وكان معايا الأعلامى إبراهيم عيسى وابنه يحيى وريال مدريد اتهزم  4-2 والدوري ضاع كل جماهير ريال مدريد كانت بتسقف وحيت اللاعبين إلا يحيى ابن ابراهيم عيسى كان بيعيط طبقا لثقافتنا احنا هنا في مصر".

 واضاف مدحت العدل قائلا:" جماهير ريال مدريد سألت إبراهيم عيسى ابنه بيعيط ليه فقال لهم عشان الريال اتهزم فطلبوا منه يعلموا انه يتقبل الهزيمه لان في المرة القادمة الريال هينتصر".

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