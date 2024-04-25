عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مناقشة رسالة ماجستير في أمراض القلب بـ طب كفر الشيخ | صور

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصل الطبيب حسن عبد الله على محمود الشربيني، المعيد بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، على درجة الماجستير، وجاءت رسالته بعنوان «التقييم قصير المدى لتأثير موضوع طرف منظم ضربات القلب في البطين الأيمن على التغيير الوظيفي في عضلة البطين الأيسر باستخدام تتبع المسار النقطي والموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد».


ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور رضا بيومي بسطويسي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ «مشرفًا ورئيسًا للجنة»، والدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ «مناقشًا داخليًا»، والدكتور هاني محمود عبد الشكور، أستاذ مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة المنصورة «مناقشًا خارجيًا».


ضمت لجنة الإشراف على هذه الرسالة كلاً من: الدكتور رضا بيومي بسطويسي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، والدكتور وائل انور حسيب، أستاذ مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسلام محمود سبوخ، مدرس أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ.

أ.د رضا بيومي 
أ.د محمد سلامة
أ.د وائل حسيب
أ.د هاني عبد الشكور
الباحث خلال المناقشة
الباحث مع قيادات كلية الطب ولجنة الحكم والمناقشة 
الباحث وسط زملائه وأصدقائه ولجنة الحكم والمناقشة 
الأوعية الدموية أستاذ أمراض القلب الدكتور هاني محمود القلب والأوعية الدموية الطبيب الموجات فوق الصوتية أمراض القلب والأوعية الدموية جامعة المنصورة جامعة كفر الشيخ رسالة ماجستير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة

موضوعات متعلقة

تحرير 8 محاضر تموينية لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة في بلطيم

توريد 22.5 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى في بيلا

«صحة كفر الشيخ» خامس الجمهورية في تقييم القوافل العلاجية ضمن حياة كريمة

محافظ كفر الشيخ يعتمد 3 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خط الصرف بدسوق

تخصيص أراضٍ ومشروعات خدمية.. 6 قرارات مهمة للمجلس التنفيذي بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: الطب البيطري خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان ..صور

2685 مشروعاً للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

بوليتيكو: إدارة بايدن غير مقتنعة بانتصار أوكرانيا رغم المساعدات الجديدة

مكنتش أعرف إنها حامل| تفاصيل مرعبة بقضية طبيب النساء بالجيزة

الدعاء المستجاب بعد أذان الفجر.. و3 أخطاء شائعة احذرها عند سماع المؤذن

بعد نفي التعاون السعودي عرض إمام عاشور.. شبانة يفجر مفاجأة صادمة

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي أسوان القاهرة

واشنطن تُسقط صاروخاً باليستياً ومسيّرات حوثية فوق خليج عدن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى زكي تثير الجدل بفستان ملفت | شاهد

بسبب عيب قاتـ ل.. هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة جينيسيس

مع صديقتها.. أحدث ظهور لـ المطربة المعتزلة شيماء سعيد

بالأحمر الجريء| هند صبري تتألق بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ