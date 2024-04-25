مناقشة رسالة ماجستير في أمراض القلب بـ طب كفر الشيخ | صور

حصل الطبيب حسن عبد الله على محمود الشربيني، المعيد بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، على درجة الماجستير، وجاءت رسالته بعنوان «التقييم قصير المدى لتأثير موضوع طرف منظم ضربات القلب في البطين الأيمن على التغيير الوظيفي في عضلة البطين الأيسر باستخدام تتبع المسار النقطي والموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد».



ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور رضا بيومي بسطويسي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ «مشرفًا ورئيسًا للجنة»، والدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ «مناقشًا داخليًا»، والدكتور هاني محمود عبد الشكور، أستاذ مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة المنصورة «مناقشًا خارجيًا».



ضمت لجنة الإشراف على هذه الرسالة كلاً من: الدكتور رضا بيومي بسطويسي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، والدكتور وائل انور حسيب، أستاذ مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسلام محمود سبوخ، مدرس أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ.

أ.د رضا بيومي

أ.د محمد سلامة

أ.د وائل حسيب

أ.د هاني عبد الشكور

الباحث خلال المناقشة

الباحث مع قيادات كلية الطب ولجنة الحكم والمناقشة