تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة.. عمرو سلامة: هنعمل مسلسل بيهم

علق المخرج عمرو سلامة على، إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة في التمثيل أو الإخراج أو الكتابة وكافة عناصر صناعة السينما.

وقال عمرو سلامة في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" قررنا نعمل تجارب أداء حقيقية للمواهب الحقيقية التي تحتاج إلى فرصة حقيقية ".

وأضاف عمرو سلامة :" المواهب التي سيتم اختيارها سيتم إنتاج مسلسل لهم "، مضيفا:" من أصعب مراحل العمل للمخرج هو اختيار الشخصيات المناسبة للعمل ".

ولفت عمرو سلامة :" أعداد كبيرة من الشباب يرغبون في الحصول على فرصة للتمثيل والدخول في مجال صناعة السينما والدراما ".