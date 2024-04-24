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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

«المتحدة» تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة من الشباب

صدى البلد

قرّرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة.

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي- العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل للانضمام إلى تجارب الأداء التي ستُعْقَد قريبًا، وسيتم التعاقد مع الفائزين في مسلسل من إنتاج «المتحدة»؛ لتشجيع المواهب الجديدة، وسيتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على إخراج المسلسل وكتابته.

أكد «الفقي» أن تجارب الأداء للسادة المشاهدين ستُعرَض في شكل برنامج  تليفزيوني يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها وصقلها بأساليب علمية حديثة، وسيتم تبني مواهب أخرى في مجالات الإخراج والمونتاج والتصوير والكتابة وكافة عناصر العمل الفني.
 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المخرج عمرو سلامة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة

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