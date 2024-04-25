كشف وكيل سيارات أوبل بالسوق المصري عن توافر إصدارها الجديد أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 ، وتنتمي كورسا لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

مواصفات وسعر أوبل كورسا الفيس ليفت بمصر

- محرك أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 :

زودت سيارة أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 بمحرك 3 سلندر سعه 1200 سي سي تيربو، وتخرج قوة تصل الي 130 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 208 كم/ساعة .

- مواصفات أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 :

مواصفات وسعر أوبل كورسا الفيس ليفت بمصر

تحتوي سيارة أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية ، وفرامل ABS ، وفرامل EBD ، وفرامل ذكية ، و نظام الثبات الالكتروني ، ونظام تحذير الخروج من المسار ، و التعرف على إشارات المرور ، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ، و حساسات للركن، و كاميرا خلفية ، و فرامل يد كهربائية ، و مثبت سرعة، و سنتر لوك ، و نظام مساعد عند صعود المرتفعات HSA ، و نظام التحكم في الجر TCS ، و نظام تنبيه حالات الطوارئ AEBS ، و تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX ، و كاميرا بانوراما للرؤية الخلفية ، و نظام تحذير عند تشتت انتباه السائق .

- سعر أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 :

مواصفات وسعر أوبل كورسا الفيس ليفت بمصر

تتوافر سيارة أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 299 ألف جنيه .