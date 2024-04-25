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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وسعر أوبل كورسا الفيس ليفت بمصر

مواصفات وسعر أوبل
مواصفات وسعر أوبل كورسا الفيس ليفت بمصر

كشف وكيل سيارات أوبل بالسوق المصري عن توافر إصدارها الجديد أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 ، وتنتمي كورسا  لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

مواصفات وسعر أوبل كورسا الفيس ليفت بمصر

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- محرك أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 :

زودت سيارة أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 بمحرك 3 سلندر سعه 1200 سي سي تيربو، وتخرج قوة تصل الي 130 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 208 كم/ساعة .

- مواصفات أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 :

مواصفات وسعر أوبل كورسا الفيس ليفت بمصر

تحتوي سيارة أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية ، وفرامل ABS ، وفرامل EBD ، وفرامل ذكية ، و نظام الثبات الالكتروني ، ونظام تحذير الخروج من المسار ، و التعرف على إشارات المرور ، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ، و حساسات للركن، و كاميرا خلفية ، و فرامل يد كهربائية ، و مثبت سرعة، و سنتر لوك ، و نظام مساعد عند صعود المرتفعات HSA ، و نظام التحكم في الجر TCS ، و نظام تنبيه حالات الطوارئ AEBS ، و تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX ، و  كاميرا بانوراما للرؤية الخلفية ، و نظام تحذير عند تشتت انتباه السائق .

- سعر أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 :

مواصفات وسعر أوبل كورسا الفيس ليفت بمصر

تتوافر سيارة أوبل كورسا الفيس ليفت موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 299 ألف جنيه .

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