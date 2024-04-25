أرقام مفزعة.. الدفاع المدني بغزة تكشف تفاصيل المقابر الجماعية بمحيط مجمع ناصر الطبي

قالت هيئة الدفاع المدني في غزة، اليوم الخميس، إن طواقم الدفاع المدني انتشلت من مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع، 392 جثة من المقابر الجماعية التي تم العثور عليها.

وأضافت هيئة الدفاع المدني في غزة، في مؤتمر صحفي لها حول ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم ضد الإنسانية واكتشاف المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي، أن 58% من الجثث المكتشفة في المقابر الجماعية لم يستطع التعرف عليها.

وأشار الدفاع المدني في غزة، إلى أن هناك اعتقاد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفنت 20 شخصًا على الأقل بمجمع ناصر الطبي وهم أحياء، لافته إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت إعدامات ميدانية بمجمع ناصر الطبي.

وكشف الدفاع المدني، أن الاحتلال الإسرائيلي دفن عددا من الجثث بمجمع ناصر في أكياس بلاستيكية على عمق 3 أمتار ما سرع تحللها.

وأضاف أن الاحتلال عمد لإخفاء الأدلة على جرائمه بمجمع ناصر عبر تغيير الأكفان البلاستيكية أكثر من مرة، كما تم إكتشاف وجود جثث لأطفال ضمن المقابر الجماعية بمجمع ناصر الطبي مما يثبت جرائم الإبادة الجماعية.

وطالبت هيئة الدفاع المدين في غزة بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم، قائله: "نطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الإعدامات الميدانية وجرائم ضد الإنسانية بمجمع ناصر الطبي".