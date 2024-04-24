رابطة العالم الإسلامي تدين مج.ازر الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي بغزة

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأربعاء، جرائم الحرب المروعة التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة.

وندد الأمين العام للرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي، في بيان له، بالجرائم التي يشهدها قطاع غزة، والتي كان آخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأبدى العيسى أسفه واستنكاره، لإخفاق المجتمع الدولي في وقف هذه الانتهاكات المتواصلة لكل القيم والأعراف الإنسانية والدولية، والذي أطلق العنان لمزيد من الوحشية وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار.

كما دعي العيسى المجتمع الدولي إلى اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه وقف آلة القتل الجماعي والدمار.