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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رابطة العالم الإسلامي تدين مج.ازر الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي بغزة

رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأربعاء، جرائم الحرب المروعة التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة.

وندد الأمين العام للرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي، في بيان له، بالجرائم التي يشهدها قطاع غزة، والتي كان آخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأبدى العيسى أسفه واستنكاره، لإخفاق المجتمع الدولي في وقف هذه الانتهاكات المتواصلة لكل القيم والأعراف الإنسانية والدولية، والذي أطلق العنان لمزيد من الوحشية وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار.

كما دعي العيسى المجتمع الدولي إلى اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه وقف آلة القتل الجماعي والدمار.

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رابطة العالم الاسلامي الاحتلال الاسرائيلي غزة محمد بن عبدالكريم العيسي خان يونس مجمع ناصر الطبي

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