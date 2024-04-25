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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مثمنا كلمة الرئيس.. الحرية المصري: بددنا أوهام العدو على أرض سيناء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، مؤكدا أنها عبرت عن حرص الرئيس على سيناء لما لها من من تاريخ يحمل العزة والفخر ودماء الشهداء التي روت أرضها حتى عادت إلينا، خاصة  أن سيناء الحبيبة لطالما كانت موضعًا للاستهداف والعدوان وطالما نجح شعب مصر العظيم وقواته المسلحة في استردادها.


وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن هذا العيد يأتي تزامنا مع توترات إقليمية كبيرة حول سيناء ويذكر عدونا قبلنا بأننا لن نتهاون او نتنازل عن حبة رمل من ارضنا، وهذا ما أكده الرئيس اليوم في رفضه التهجير القسري وقتل القضية الفلسطينية، فمن يفكر سيجد ملحمة جديدة من البطولة والفداء للحفاظ على الأرض المقدسة وكل شبر فيها.


وتابع مهنى، أن القوات المسلحة المصرية قدمت عرضا عسكريا هائلا يحكي عنه العالم إلى يومنا هذا، فنحن أسقطنا عدو اوهمنا بقوته وصرامته، فببدنا أوهامه بالقتال ودافعنا أرضنا بالروح والدم وكانت البطولة بيد أبناءنا تاريخ نفتخر به إلى اليوم.


كما أكد مهنى، أن مصر ستظل تدعم القضية الفلسطينية وتسعى جاهدة لحل أزمتها فنحن جسد واحد وأمة واحدة، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ولكن المجتمع الدولي صامت إلى الآن عن جرائم الجيش الإسرائيلي وسنظل نضغط بكل قوتنا إلى أن يستجيبوا وان يعود القطاع إلى أصحابه وأهله وأن تعود حقوق الشعب الفلسطيني من جديد.

كما تقدم الحزب بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد تحرير سيناء، قائلا" نثق بك وبقدرتك على خوض المعارك وحل الازمات والعبور بمصر في وقت في غاية الصعوبة، ولكنك قائد الأوقات الصعبة والحاسمة، وفقك الله".

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