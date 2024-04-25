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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قيادية بمستقبل وطن بالإسكندرية: تنمية أرض الفيروز لا تقل صعوبة عن تحرير سيناء

آمنة الطرابلسي
آمنة الطرابلسي

أكدت آمنة الطرابلسي أمينة شئون الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن ذكرى تحرير أرض سيناء الطاهرة تؤكد لنا أهمية معركة التنمية بأرض الفيروز والتي تولي لها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية قصوى.

وتقدمت الطرابلسي بخالص التهنئة إلى الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع ورجال قواتنا المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير أرض سيناء العطرة.

وأضافت الطرابلسي أن هذه الذكرى العطرة ستظل دائماً وأبداً فخراً لكل المصريين ، ورمزاً للبطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على ثرواته ومقدراته 

ووجه التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين جادت أرواحهم في أرض سيناء الطاهرة في أكتوبر 1973 وفي الحرب على الإرهاب البغيض، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً للوطن وان ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.

الاسكندرية أمنة الطرابلسي مستقبل وطن تحرير سيناء القوات المسلحة

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