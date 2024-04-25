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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية العمل بمحافظة أسيوط تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وجهود وزارة العمل في تأهيل الشباب بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة. 

وتناولت الندوة أهمية توفير فرص العمل للشباب سواء من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف أو عرض فرص العمل بالنشرة القومية للتوظيف، وشرح مخاطر الهجرة غير الشرعية على حياة وأرواح الشباب وبيان الحالات التي سقطت فريسة للعصابات التي تتلاعب بمقدرات الشباب.

يأتي ذلك في ضوء جهود الإدارة العامة للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات في نشر التوعية والتثقيف حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها على المجتمع، خاصة الشباب، وذلك من خلال تنظيم ندوات ولقاءات توعوية في عدة محافظات، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم.


وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوعيته وتثقيفه حول مخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات في المحافظات من خلال مديريات العمل وأجهزتها التابعة في المنشآت العاملة في مختلف القطاعات. 

وأشار إلى أنه تم توجيه الشباب بما تبذله الدولة من خلال وزارة العمل من أجل رفع كفاءة الشباب سواء من خلال التدريب المهني المجاني على حرف ومهارات يحتاجها سوق العمل، وأهمية توفير فرص عمل بالخارج تتماشى مع مهاراتهم وقدراتهم، ولكن في إطار الحفاظ على كرامة العامل المصري وحفظ حقوقه في العمل. 
 

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