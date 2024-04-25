إيران تدعم الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية

أعلنت إيران صراحة دعمها للمتظاهرين، المناهضين لإسرائيل في الجامعات الأمريكية المرموقة، والذين واجهوا الاعتقالات وقمع الشرطة.

وألقت الشرطة الامريكية القبض على المئات من الطلاب في الحرم الجامعي مثل جامعة كولومبيا، وجامعة جنوب كاليفورنيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة يوتا-أوستن بتهمة تعطيل مرافق الحرم الجامعي والتعدي على ممتلكات الغير.

وفقا لفوكس نيوز، أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن تضامنه مع المتظاهرين، منتقدًا رد فعل سلطات إنفاذ القانون وأدان ما يعتبره دعم واشنطن الثابت لإسرائيل، واتهم الحكومة الأمريكية بتبني سياسة مزدوجة تجاه حرية التعبير، خاصة في سياق المشاعر المعادية لإسرائيل.

وشهدت الاحتجاجات، التي اتسمت بدعوات للجامعات لقطع العلاقات مع إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، حث الطلاب إدارة بايدن على إعادة النظر في دعمها للإجراءات الإسرائيلية.

ويتوافق تأييد الحكومة الإيرانية للاحتجاجات مع معارضتها الطويلة الأمد لإسرائيل وسياساتها، مع تصاعد التوترات في الجامعات الأمريكية، ومع استمرار الطلاب في تحدي السلطات ومواجهة الاعتقالات، يسلط الوضع الضوء على تعقيدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتداعيات العالمية للاحتجاجات المحلية.