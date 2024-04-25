برلمانية: مصر قامت بجهود جبارة لاستعادة أرض سيناء

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن ذكرى تحرير سيناء كانت نقطة تحول في تاريخ بلادنا، حيث تغيرت طبيعة الأحداث في المنطقة، وتم ترسيخ قواعد النمو والتنمية، خاصة وأن تحرير الأرض بأكملها من العدو الصهيوني وهزيمته بشكل كامل لم تكن ممكنة لولا وحدة واصطفاف المصريين، ودعمهم غير المسبوق، بالإضافة إلى بسالة وبطولة وشجاعة قواتنا المسلحة.

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مصر قامت بجهود جبارة وكبيرة لاستعادة أرض سيناء الغالية، وشنت معركة تحرير طويلة بدأت بالانتصار الباسل في حرب أكتوبر عام 1973، وتواصلت بمعركة دبلوماسية حاسمة أسفرت عن تحرير سيناء بالكامل في 25 أبريل 1982.

وأشارت إلى أن جنود مصر البواسل والشعب المصري العظيم قاموا بملحمة وطنية تبقى مصدر إلهام وفخر وعزة وكرامة للأجيال القادمة، حيث قدموا أروع الأمثلة في الوطنية والوفاء والتضحية لتحرير أرض سيناء الطاهرة من الاحتلال، ولإعادة سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن العظيم.

وأثنت عضو مجلس النواب، على جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في استغلال كافة الموارد المتاحة في سيناء وتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بهدف تعزيز الاقتصاد القومي، وتعزيز الأمن القومي والاستقرار الشامل في البلاد، على الرغم من التحديات والأزمات.