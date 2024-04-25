باحثة مصرية تشارك في كشف علمي عن مقاومة المضادات الحيوية.. شاهد

قالت الدكتورة أميرة عوض، باحثة مصرية تشارك في بحث علمي عن المضادات الحيوية، إن مقاومة المضادات الحيوية موضوعة على رأس أولويات منظمة الصحة العالمية، وصنفتها بأنها الخطر الأكبر الذي يهدد صحة الإنسان والحيوان.

وتابعت الدكتورة أميرة عوض، خلال مكالمة عبر " زووم " لبرنامج " مصر تستطيع "، أن عدد الوفيات المقدرة في أزمة كورونا نتيجة مقاومة المضادات الحيوية تقدر بأكثر من ٤ ملايين، لافتة إلي أن مقاومة المضادات الحيوية بحسب تقارير الصحة العالمية ستكون سببا في وفاة 50 مليون شخص في المستقبل.

وأكملت "عوض"، أن كافة المضادات الحيوية تعرفت عليها البكتريا وأصبحت قادرة على عمل طفرات ضدها.

وأوضحت: صناعة المضاد الحيوي الجديد يتكلف مليارات الدولارات، مشيرة إلي أن الباحثين يتجهون حاليا للمواد الطبيعية المستخلصة من النبات والحيوان.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/V2ejayFFCDgcMhd2/?mibextid=ox5AEW