عبد المنعم قتيلو: لدينا منتجات بديلة لنظيرتها المستوردة وأرخص

أكد عبد المنعم قتيلو رئيس شعبة الألبان في الغرف التجارية بدمياط، أن زيارة رئيس الوزراء لدمياط كان زيارة أكثر من رائعة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء زار أحمد مصانع منتجات الألبان والجبن بديل المستورد.

وقال عبد المنعم قتيلو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، إنه نعتمد على توطين الصناعة المصرية، مؤكدا أن هناك تطورا كبيرا يتم في صناعة الألبان.

وتابع رئيس شعبة الألبان في الغرف التجارية بدمياط، أن أكاديمية البحث العلمي دعمتنا بـ 125مليون جنيه لتطوير صناعة الألبان وعمل المعمل الوطني للألبان وهو المعمل الوحيد الموجود في مصر.

وأشار عبد المنعم قتيلو إلى أنه لدينا منتجات بديلة لنظيرتها المستوردة وأرخص بنحو 60%.

