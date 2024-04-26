التعليم في أسبوع.. مكافآت لفريق عمل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات وإنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٢٠ إبريل - الجمعة ٢٦ إبريل ٢٠٢٤) ويتضمن ما يلي:



مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان إدارة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية؛ وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الدبلومات الفنية والتى من المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم ٢٥ مايو المقبل

وأكد حجازي أنه فى ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي ٢٠٢٣ والمعاونين والعمال، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة وصندوق دعم المشروعات التعليمية.



ووجه بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام.



كما اطمأن حجازي على إجراءات استخراج أرقام الجلوس، وتوفير الخامات الخاصة للامتحانات العملية والمعملية لجميع التخصصات.

اتفاقية جديدة لإنشاء (۱۰۰) مدرسة مصرية ألمانية في مصر

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، الاحتفال بمرور ١٤٠ عامًا على إنشاء المدرسة الألمانية لراهبات القديس سان شارل بورومي بالإسكندرية.



وأشار رضا حجازي إلى التعاون بين الوزارة والجانب الألماني مؤكداً أنه في هذا الإطار، تم الانتهاء من وضع بنود اتفاقية جديدة لإنشاء (۱۰۰) مدرسة مصرية ألمانية في مصر تمنح شهادة مصرية على غرار المدارس المصرية اليابانية، من خلال صيغة للتعاون المشترك، تتولى فيها مصر البناء بمشاركة القطاع الخاص، ويتولى الجانب الألماني الإشراف الفني على المدارس، مؤكدًا على أنه يتابع بنفسه تطورات هذا المشروع، الذي يجري تنفيذه حاليًا بخطى سريعة، آملاً أن يتم افتتاح أولى مدارس هذا المشروع قبل بداية العام الدراسي القادم، وذلك بالتنسيق مع السيد السفير فرانك هارتمان.







إدخال التغييرات اللازمة على المقاصف المدرسية لتقديم بدائل صحية للطلاب

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فعاليات مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية" التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة القاهرة ومنظمة الصحة العالمية وبنك الطعام المصري وبالشراكة مع مؤسسة بلومبرج وفيتال استراتيجي.



وتعليقا على المبادرة، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية"، التي تهدف إلى وقاية صحة المواطنين من الأمراض غير السارية والإصابات ضمن الشبكة العالمية للمدن الصحية المدعومة من مؤسسة بلومبرج الخيرية.



وأشار حجازي إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن التوجيه الرئاسي بتحسين التغذية المدرسية للأطفال، ومكافحة التقزم والأنيميا، مضيفًا أن هذه المبادرة حققت خطوات جادة في تحسين بيئة التغذية في المدارس الشريكة المستهدفة، وتم استكمال إدخال التغييرات اللازمة على المقاصف المدرسية لتقديم بدائل صحية لأبنائنا الطلاب في المرحلة الابتدائية في (١٥) مدرسة بمحافظة القاهرة، وتم تصميم وطباعة وتوزيع المواد التثقيفية للمجتمع المدرسي، بناءً على دراسة للمعرفة والاتجاهات والسلوكيات الغذائية للطلاب والعاملين بالمدارس، كما تم التنسيق مع بنك الطعام المصري لتوفير الأغذية الطازجة في المقاصف المدرسية، مع تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية لسلامة الغذاء.





التوسع فى زيادة عدد المدارس المعتمدة في مصر

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع لجنة من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتفعيل سبل تحقيق جودة التعليم بالمنظومة التعليمية وإحداث نقلة حقيقية لمنظومة التعليم بالمدارس على مستوى الجمهورية.



أكد وزير التربية والتعليم بالحضور، حرصه على عقد هذه اللقاءات الدورية؛ لمتابعة تفعيل وتعزيز جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة متميزة قائمة على ضمان الجودة التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، خاصة المحور الثاني من الاستراتيجية والمتعلق بتحقيق جودة التعلم والتدريس.



ووجه الوزير خلال الاجتماع، بضرورة التوسع فى زيادة عدد المدارس المعتمدة بجميع مراحلها الحاصلة على الاعتماد التربوي وضمان الجودة.





٢٤ طالبا يشاركون في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب المشاركين فى المسابقة الدولية للعلوم والهندسة International Science and Engineering Fair (ISEF) بالولايات المتحدة الأمريكية ، والتى من المقرر عقدها في الفترة من 11 – 17 مايو 2024، وذلك بهدف تشجيعهم وتحفيزهم لرفع اسم مصر عاليا في هذا المحفل الهام.



وضم الحضور في اللقاء الذي تضمن حضورا فعليا وحضور عبر تقنية الفيديو كونفرنس ٢٤ طالبا من بينهم ٢١ طالبا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" بمحافظات (القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، البحر الاحمر، الشرقية)، و٣ طلاب من المدارس الخاصة بمحافظات القاهرة وسوهاج والدقهلية.



وخلال اللقاء، أكد رضا حجازى حرصه على استقبال الطلاب وتحفيزهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لتمثيل مصر بشكل مشرف في الخارج ورفع اسمها عاليا، مؤكدا أن القيادة السياسية تدعم "التعليم المنتج للإبداع والابتكار"، مشيرا إلى أن حرص الوزارة على دعم الطلاب للتقدم بشكل دوري لهذه المسابقة يأتي فى إطار اهتمامها بتنمية مهارات الابتكار الإبداعي، ونشر وتعزيز البحث العلمي وتقنيات العلوم والتكنولوجيا الممنهجة لدى الطلاب، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الوزارة من جهود لبناء منطومة متكاملة، لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات إيمانا منها بأنهم من سيصنعون الفارق في مستقبل الوطن.





تسليم 127 ألف و450 فصلًا لمواجهة ارتفاع كثافات الطلاب

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لمواجهة تحدي الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية، أكد اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن هناك العديد من الخطوات التي نجحت الهيئة في تحقيقها فى مجال الإنشاءات التعليمية، مشيرا إلى أن إجمالى مشروعات إنشاء المبانى المدرسية التى تم تسليمها خلال الفترة من ١ /٧ / ٢٠١٤ حتى الآن (٨٢٣٦) مشروعا بإجمالي (١٢٧٤٥٠) فصلا.

وقال رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تمكنت فى مجال الإنشاءات من تنفيذ وتسليم عدد إجمالى (٤٨٧) مشروعا بإجمالي (٦٥٨٠) فصلا خلال الفترة من ٢٠١٤ / ٢٠١٥.

وتابع أنه تم خلال الفترة ٢٠١٥/ ٢٠١٦ تم تسليم عدد (٥٩٤) مشروعًا بإجمالي (٨٧٤٨) فصلًا، وخلال الفترة من ٢٠١٦ / ٢٠١٧ تم تسليم عدد (٧١٢) مشروعًا بإجمالي (١٠٦٠٠) فصلًا، وخلال الفترة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ تم تسليم عدد (١٣٤٨) مشروعًا بإجمالي (٢٠١٨٦) فصلًا.

وأشار إلى أنه خلال الفترة ٢٠١٨ / ٢٠١٩ تم تسليم عدد (٦٦١) مشروعًا بإجمالي (١١١٩٦) فصلًا، وخلال الفترة من ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ تم تسليم عدد (١٠٥٠) مشروعًا بإجمالي (١٧١٨١) فصلًا، وخلال الفترة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ تم تسليم عدد (٩٣٢) مشروعًا بإجمالي (١٥٤٨٩) فصلًا، وخلال الفترة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تم تسليم عدد (١٤٨١) مشروعًا بإجمالي (٢١٨٦٩) فصلًا، وخلال الفترة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تم تسليم عدد (٥٧٣) مشروعًا بإجمالي (٩١٨٢) فصلًا.

وأضاف اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي أثرت على أعمال الشركات المنفذة خلال الفترة الماضية تم تسليم لخطة العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ حتى تاريخه عدد (٣٩٨) مشروعًا بإجمالي (٦٤١٩) فصلًا.