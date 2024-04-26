"حاسبات ومعلومات" القرية الذكية تنظم مسابقة تحدي الابتكار التكنولوجي 2024

نظمت كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية الدورة الثالثة من مسابقة تحدي الابتكار التكنولوجي 2024 ‏Tech-Innovation Challenge تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي لحياة مزدهرة".

ورحبت الكلية بالعديد من طلاب المدارس وطلاب الجامعات وأولياء الأمور والمعلمين المشاركين هذا العام، بإجمالي 90 فريقاً و380 طالباً.

واستضافت المسابقة العديد من المدارس هذا العام، منها؛ مدارس STEM (الشرقية، المعادي، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، الغردقة، الدقهلية، وغيرها)، مدرسة الالسن نيو جيزة، مدرسة التربية الحديثة، والمدرسة الأمريكية للغات.

كما استضافت المسابقة كذلك عدة جامعات، مثل جامعة الزقازيق، المعهد التكنولوجي العالي، وجامعة الإسكندرية.

واستهدفت المشاريع مشاكل في مجالات "الصحة، الزراعة، التعليم ،والبيئة" وغيرها، وتأهل 20 فريقًا من المدارس و8 من الجامعات لدخول الجولة النهائية والحضور أمام أعضاء لجنة التحكيم.

وننشر أسماء الفائزون في المسار المدرسي 1 والمسار المدرسي 2، والجامعات، في المسابقة التي ضمت العديد من المدارس والجامعات.

أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الأول في المسار المدرسي 1

وفاز طلاب مدرسة Stem المعادي بالمركز الأول، وجاءت أسماء الفائزين في المسار المدرسي 1 كما يلي:

- سارة أشرف عبدالمجيد.

- مي أحمد.

- أماني ياسر.

- حنين مصطفى.

أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الثاني في المسار المدرسي 1

وفاز بالمركز الثاني في المسار المدرسي 1 طلاب مدرسة Stem الشرقية، وجاءت أسمائهم كالتالي:

- عبدالرحمن وائل.

- عبدالرحمن مصطفى.

أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الثالث في المسار المدرسي 1

كما فاز بالمركز الثالث في المسار المدرسي 1 طلاب مدرسة Stem الغربية وجاءت أسمائهم كما يلي:

- ياسين باسم.

- أحمد أشرف.

- مازن هاني.

- عمر سعد الدين.



أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الأول في المسار المدرسي 2

وفاز طلاب مدرسة Stem كفر الشيخ بالمركز الأول، وجاءت أسماء الفائزين في المسار المدرسي 2 كما يلي:

- تسنيم خالد مصطفى.

- جنا محسن صلاح.

أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الثاني في المسار المدرسي 2

كما فاز بالمركز الثاني في المسار المدرسي 2 طلاب المدرسة الأمريكية لغات، وجاءت أسمائهم كالتالي:

- أحمد طارق الفرماوي.

أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الثالث في المسار المدرسي 2

وفاز بالمركز الثالث في المسار المدرسي 2 طلاب مدرسة Stem الدقهلية، وجاءت أسمائهم كما يلي:

- محمد السيد.

- نورا أحمد.

أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الأول في مسابقة الجامعات

وفاز طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق بالمركز الأول في مسابقة تحدي الابتكار التكنولوجي 2024، وجاءت أسماء الفائزين كما يلي:

- أحمد عثمان عبدالسلام.

- أحمد عصام عبدالعزيز.

- سيد عبده عبدالحليم.

أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الثاني في مسابقة الجامعات

كما فاز طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق بالمركز الثاني في مسابقة تحدي الابتكار التكنولوجي 2024، وجاءت أسماء الفائزين كما يلي:

- أحمد شريف.

- سعاد صبري.

- ريهام أشرف.

- ابتهال كرم.

- تسنيم سليم.

أسماء الطلاب الفائزين بالمركز الثالث في مسابقة الجامعات

كما فاز أيضًا طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق بالمركز الثالث في مسابقة تحدي الابتكار التكنولوجي 2024، وجاءت أسماء الفائزين كما يلي:

- محمد عوض.

- محمد أدهم.

- إسلام أشرف.

- إبراهيم زيتون.

- السيد محمد.

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