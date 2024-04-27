قومي المرأة بأسوان يواصل فعالياته وأنشطته التدريبية داخل قرى حياة كريمة

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم الندوات التثقيفية والتوعية داخل مختلف المناطق والأحياء السكنية ، وكذا القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن تنفيذ هذه الجهود تأتى أنشطة وفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة.

قومى المرأة

وأشارت إلى أنه بالتنسيق مع إدارة مهرجان أسوان الدولى الثامن لأفلام المرأة ومديريات الثقافة والتربية والتعليم تم تنفيذ ندوة توعية ثقافية وإجتماعية لـ 100 تلميذ بالصف الخامس والسادس الإبتدائى بمدرسة الشهيد محمد ثروت بمنطقة الناصرية بكيما ، وتم إدارة الحوار مع التلاميذ وشرح الأفلام المعروضة ، مع توزيع ورقة على التلاميذ لكتابة أحلامهم المستقبلية وتمنياتهم لتطوير مناطق سكنهم.

وأضافت هدى مصطفى بأنه بالتوازى مع ذلك تم إستكمال أعمال تنظيم سلسلة الدورات التدريبية للسيدات والفتيات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية ، والتى إستهدفت تدريب عدد 300 سيدة وفتاه بمشاغل قرية البصالى بمركز كوم أمبو لرفع الوعى وإكساب وتنمية المهارات بأعمال الخياطة وإستخدامات الخوص ومنتجات النخيل.

بالإضافة إلى التدريب على أعمال التطريز والكروشية والعرجون والمكرميات ، وأيضاً الرسم وأعمال الجلود والريزن والحلى والإكسسوارات والميداليات وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية التى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقتحام سوق العمل الحر والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية لتوفير وإتاحة فرص العمل المناسبة والإستفادة منها فى تحسين ظروفهن الإقتصادية والمعيشية .