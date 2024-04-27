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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 3190 حالة تعدي بناء وزراعة بمساحة 156 فدان وتحرير 1558 محضر بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تابع اليوم السبت عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز ومدينة الخانكة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والجهات والأجهزة المعنية.

 
ونجحت الحملة في تنفيذ إزالة عدد ٤ قرارات إزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بأرض المواسير بحوض الجهلان وحوض الصابونية التابعين لقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة بإجمالي مساحة ٢٨٧٥ م٢، وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بهدف تحقيق الردع العام ومنع المخالفات بالمنطقة، كل الحالات عبارة عن جمالونات بأسقف صاج  وحوائط خرسانية 

 
وأكد الهجان أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى اليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024 تم إزالة 3190 حالة تعدي بناء وزراعة بمساحة 156 فدان و1 قيراط و6 سهم زراعة و مسلحات على مساحة 84320م٢ وتم تحرير 1558 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين . 


واكد المحافظ على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، ومؤكدا أيضا على الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، من خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

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