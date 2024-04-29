عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد والصلب للمناجم تستهدف استثمارات 165 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل

الحديد والصلب للمناجم
الحديد والصلب للمناجم

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اعتماد موازنتها التقديرية عن العام المالي المقبل 2024- 2025.

وقررت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر تعديل الموازنة التقديرية لتستهدف فائض قدره 300 مليون جنيه، على أن يتم إعادة حساب كمية وقيمة المبيعات في ضوء الفائض المعدل.

وأوضحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر قرار العمومية بتخفيض فائض الموازنة التقديرية من 590 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بسبب إعادة احتساب كمية وقيمة المبيعات.

كما اعتمدت العمومية العادية مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل والبالغ قيمتها 165.699 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.

ويشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر،  سجلت صافي ربح بلغ 73.77 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 69.5 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 166.61 مليون جنيه، مقابل 152.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

نشاءة الشركة

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر هي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

 وكان الغرض من تأسيس الشركة استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية وخامات المحاجر والإتجار فيها داخليا وخارجيا واستغلال مناطق عمل الشركة  تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بهدف تحقيق الربح، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
 

والشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد بالمنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع اسوان.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية  نحو 82.481% من أسهم  شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

 

 

الحديد والصلب للمناجم الخامات المعدنية وزارة قطاع الاعمال العام الصناعات المعدنية العام المالي المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

حركة بذيئة.. هل يوقع الزمالك عقوبة ضد مصطفى شلبي أم يفعلها كاف؟

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

متى لا تقبل صلاتك 40 يوما؟.. احذر فعلين شائعين يقع فيهما كثيرون

نسخة من كهربا| نجم الزمالك يهاجم مصطفى شلبي بعد احتفاله المثير أمام دريمز

بحلف على الهواء| تعليق ناري من أحمد موسى بعد صعود الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ترشيحاتنا

بيان عاجل لرابطة العالم الإسلامي بشأن تصاعد التوترات العسكرية في الفاشر بالسودان

وزير الاتصالات: نعمل على زيادة سرعة الإنترنت وتثبيتها وتقوية شبكات المحمول

هل يعاقب الله من لم يحفظ القرآن؟.. أسراره و7 آيات منجية

الحكم على طبيب تجميل بتهمة هتك عرض فتاة

مع الأردن.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إجراء عمليات إنزال للمساعدات في غزة

أول تعليق للزمالك على فعل مصطفى شلبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكياج جذاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

حركة بذيئة.. هل يوقع الزمالك عقوبة ضد مصطفى شلبي أم يفعلها كاف؟

فرصة للشراء.. استقرار أسعار السيارات حتى هذا الموعد

ازدحام لافت في رابع أيام عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ