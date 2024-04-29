الحديد والصلب للمناجم تستهدف استثمارات 165 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اعتماد موازنتها التقديرية عن العام المالي المقبل 2024- 2025.

وقررت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر تعديل الموازنة التقديرية لتستهدف فائض قدره 300 مليون جنيه، على أن يتم إعادة حساب كمية وقيمة المبيعات في ضوء الفائض المعدل.

وأوضحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر قرار العمومية بتخفيض فائض الموازنة التقديرية من 590 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بسبب إعادة احتساب كمية وقيمة المبيعات.

كما اعتمدت العمومية العادية مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل والبالغ قيمتها 165.699 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.

ويشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، سجلت صافي ربح بلغ 73.77 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 69.5 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 166.61 مليون جنيه، مقابل 152.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

نشاءة الشركة

الحديد والصلب للمناجم والمحاجر هي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.

وكان الغرض من تأسيس الشركة استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية وخامات المحاجر والإتجار فيها داخليا وخارجيا واستغلال مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بهدف تحقيق الربح، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.



والشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد بالمنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع اسوان.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481% من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.